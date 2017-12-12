به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بیدار شو آرزو» که سال ۱۳۸۳ با موضوع زلزله در شهر بم تولید شده تاکنون فرصت اکران پیدا نکرده است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی از روز شنبه ۲۵ آذر ماه در سینماهای «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز می کند.

بهناز جعفری، مهران رجبی،‌ مهدی جعفری، محمدحسین اکبری، احسان رضوانی،‌ سحر سالاری و زینب زمانی بازیگران فیلم سینمایی «بیدار شو آرزو» هستند.

همچنین مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «بیدار شو آرزو» نیز روز شنبه ۲۵ آذرماه با حضور چهره های فرهنگی و هنری در موزه سینما برگزار خواهد شد.

فیلم «بیدارشو آرزو» داستان آموزگار جوان روستایی در حاشیه شهر بم را روایت می کند که پس از بیرون آمدن از زیر آوار پی می برد همکارش جان سپرده است. او به سوی شهر راه می افتد تا برای اهالی کمک بیاورد ‌اما با رسیدن به شهر ناباورانه درمی یابد که فاجعه اصلی در آنجا روی داده و از هر گوشه و کناری فریاد شیون و زاری و درخواست کمک بلند است. وی در بیمارستان ویران و پر از مجروح و کشته به روحانی بر می خورد و به توصیه و راهنمایی او به گورستان شهر رفته و به کار غسل دادن زن ها و دفن آن ها می پردازد. مردی زندانی که در اثر ویرانی زندان خود را به شهر رسانده است برای غسل دادن زن، مادر و فرزندش «آرزو» از او کمک می خواهد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: کیانوش عیاری، موسیقی: امید رئیس دانا، مدیر فیلمبرداری: منصور آذرگل، تدوین: کیانوش عیاری.