شارژ سریع برگ برنده گالکسی اس ۹ در برابر آیفون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، برخی کارشناسان می گویند حجم ذخیره سازی انرژی بر روی باتری گوشی ها حداقل در آینده نزدیک چندان قابل تغییر نیست و لذا تلاش ها برای تغییر طراحی باتری ها به منظور افزایش سرعت شارژ آنها بیشتر شده است.

منابع خبری از عرضه گوشی های جدیدی در سال ۲۰۱۸ خبر می دهند که از سرعت شارژ مناسبی برخوردارند و می توانند از این طریق تاحدی رضایت مشتریان را جلب کنند.

اطلاعات موجود حاکیست گوشی گالکسی اس ۹ سامسونگ یکی از این گوشی هاست که قرار است با فناوری شارژ سریع تازه ای در دسترس علاقمندان قرار گیرد تا در رقابت با آیفون ایکس موفقیت بیشتری کسب کند.

به همین منظور سامسونگ در گوشی یادشده از پردازنده Snapdragon ۸۴۵ کوالکوم استفاده خواهد کرد که یکی از ویژگی های آن شارژ سریع با استفاده از قابلیت Quick Charge ۴+ است.

با توجه به اینکه در برخی مدل های گوشی گالکسی اس ۹ سامسونگ از پردازنده Exynos ۹۸۱۰ استفاده شده که فاقد قابلیت یادشده است، این شرکت از فناوری شارژ سریع خاص خود موسوم به Adaptive Fast Charge در آنها بهره گرفته تا بتواند سرعت شارژ گالکسی اس ۹ را در همه مدل ها و با هر نوع سخت افزاری تا ۱۵ درصد افزایش دهد. این رقم در شرایط آب و هوایی مناسب تا ۳۰ درصد نیز می رسد.