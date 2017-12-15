به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) ضمن اشاره به چهارمین انتفاضه مردم فلسطین، تأکید کرد: این انتفاضه و حرکت عظیم مردمی در پی تصمیم عجولانه ترامپ، به دلیل حمایت جهانی درنهایت به نابودی اسرائیل در منطقه منجر خواهد شد.

وی بابیان اینکه حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین با سلاحی به نام عقیده صورت می‌گیرد، افزود: ملت ایران اسلامی در کنار تمام مظلومان جهان ایستاده‌اند و هرجایی که مظلومی نیاز به حمایت داشته باشد، بر همه مسلمانان است که به دفاع از آن‌ها بپردازند.

اتحاد رمز نابودی دشمنان و پیروزی اسلام

امام‌جمعه سمنان بابیان اینکه امروز اتحاد و همبستگی بین کشورهای مسلمان بهترین راه نابودی جنایتکاران در منطقه و جهان است، تأکید کرد: آنانی که فکر می‌کنند جنایت‌های آل سعود از اسرائیل کمتر است، سخت در اشتباه هستند و امروز آنچه آل سعود را در یمن زمین‌گیر کرده مقاومت مردم با تجهیزات نظامی است و نه میز مذاکره.

آیت‌الله شاهچراغی در دیگر بخش سخنان خود به بودجه ۹۷ نیز اشاره کرد و بیان داشت: امروز گرانی و بیکاری دو دغدغه مردم است که امیدواریم بودجه ۹۷ بر مبنای این دو اصل بسته‌شده باشد و نمایندگان مجلس نیز با دقت نظر ویژه‌ای این بودجه را موردبررسی و تصویب قرار دهند تا همه جوانب موردنیاز جامعه در آن لحاظ شود چراکه مردم انتظار گشایش در وضعیت کنونی را از بودجه ۹۷ دارند.

وی افزود: گرانی و مشکلات اقتصادی امروز تأثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته و از دولتمردان می‌خواهیم تا درباره رفع این تأثیرات سوء از زندگی مردم چاره‌اندیشی کنند تا شاهد کاهش آثار مخرب وضعیت اقتصادی بر سفره‌های مردم باشیم از سوی دیگر امیدواریم بودجه سال آتی توسعه اقتصادی و به‌خصوص اشتغال جوانان را به‌مثابه محورهای اصلی خود، مدنظر قرار دهد.

ولایت فقیه محور وحدت

عضو خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به وحدت حوزه و دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: ارتقای علمی و مذهبی به‌موازات یکدیگر می‌توانند اتفاقات خوبی را در دانشگاه‌ها رقم بزنند که مسئولان می‌بایست به این دو اصل اساسی نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

آیت الله شاهچراغی همچنین ولایت فقیه را محور وحدت مسلمانان در عصر غیبت توصیف کرد و بیان داشت: اسلام ماهیتاً دین وحدت است و وحدت بین دانشگاه و حوزه در زمان غیبت زمانی رخ می دهد که همه چیز حول محور ولایت فقیه باشد پس باید منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را آویزه گوشمان کنیم.