لایحه بودجه ۹۷ انقباضی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری حاجی آباد بیان داشت: در شهرستان حاجی آباد روستاهایی وجود دارد که درزمینه شناخت مشکلات وتوسعه روستایی الگو هستند وباید این روستاهارا شناسایی و معرفی نماییم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس بیان کرد: اکثر روستاهای استان با ۱۰ الی ۱۱ اداره سروکار دارند، این دستگاهها شامل راه و راهداری، منابع طبیعی، آب و برق و آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و ورزش و جوانان و .. است که باید با جدیت برای رفع مشکل روستاها کارهارا دنبال کنیم و از مدیران درخواست داریم که با سعه صدر و گشاده رویی پذیرای ارباب رجوع باشند.

وی با اشاره به جایگاه شوراها در روستا گفت: شوراها و دهیاران که با رای مردم به این جایگاه رسیده اند باید در هر روستا با برنامه ریزی و همفکری برای برطرف شدن مشکلات وقت بگذارند تا کارهای بزرگی برای روستاهای خود انجام دهند و هم دغدغه های مردم و هم دغدغه نمایندگان برای اشتغال برطرف می شود چرا که روستاها محور توسعه بوده و ظرفیت های زیادی برای اشتغال هست که باید از این ظرفیت ها استفاده شده و از مهاجرت روستاییان جلوگیری کنیم.

مرادی تاکید کرد: نماینده مجلس تسهیل کننده امور است نه اجراکننده امور، بنابراین دهیاران، شوراها و فرمانداران بازوی اجرایی نمایندگان هستند که با یک هدف مشترک برای خدمتگزاری به مردم باید شبانه روز کار کنیم.

نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت افزود: متاسفانه نتوانستیم بعد از ۴۰ سال ۸۰ میلیون جمعیت را مدیریت کنیم الان در ابتدای راه هستیم وقتی ارباب رجوع وارد اداره ای می شود این حس را ندارد که ارباب است و تفکر ارباب و رعیتی هنوز در ادارات وجود دارد و این نشان می دهد که در این بخش خوب کار نکرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دیده می شود که مردم برای انجام کارها باید التماس مدیران کنند تا کارشان انجام شود. از دولت هم گلایه هست که هر طرح و پیشنهادی که عنوان می شود بلافاصله می گویند بار مالی دارد و امروز نگاهها بسته شده اگر همین لایحه ای که دولت به مجلس داده تصویب بشود فشار زیادی به مردم وارد می شود و این به نفع نظام و انقلاب نیست، در بعضی جاها در هزینه ها و بودجه ها زیاده روی کردیم و این مانع توسعه و پیشرفت در کشور شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش عوارض خروج از کشور منطقی نیست و اینکه سربار هزینه ها را به مردم تحمیل کردن هم صحیح نیست، افزایش هزینه حامل های انرژی منطقی نبوده و این روند مردم را دچار آسیب می کند. در لایحه بودجه هر بند و تبصره ای را که مطالعه کردیم افزایش هزینه و فشار بر مردم می باشد که این راه، مسیر درستی نیست و باید اصلاح شود.

مرادی بیان داشت: دهیاران و شوراها بیایند در روستاها کمیته ای تشکیل داده و مشکلات را احصا کنند و بعد از نمایندگان مجلس بخواهند تا مشکلات را با اختیارات قانونی خود دنبال کنند. در این نشست که مدیران هم حضور دارند درخواست داریم که کار مردم را در اولویت برنامه هایشان قرار گیرد تا شاهد پیشرفت امور و رضایت مردم از عملکرد دستگاهها باشیم.