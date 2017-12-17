به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسات آذر ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم های «قلب سفید قاصدکها» به تهیه کنندگی علی رویین تن و کارگردانی افشین محمودی، «دریاچه ماهی» به تهیه کنندگی سعید سعدی و کارگردانی مریم دوستی، «قهرمانان کوچک» به تهیه کنندگی بیتا منصوری و کارگردانی حسین قناعت، «اعتراف» به تهیه کنندگی سهیلا امینی و کارگردانی شهاب حسینی، «نوجوانی» به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید نوری، «زندگی بدون زندگی» به تهیه کنندگی جعفر محمدی و کارگردانی کاوه معین فر، «چهل و هفت» به تهیه کنندگی ناهید دل آگاه و کارگردانی مشترک احمد اطراقچی/ علیرضا عطاالله تبریزی، «کوپال» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم ملایی، «هورام» به تهیه کنندگی نشوان عطاپور و کارگردانی حسین گنج خانی، «بدلکار» به تهیه کنندگی علی مردمی و کارگردانی کیومرث صمدی طاری و «عینک» به تهیه کنندگی عبدالله باکیده و کارگردانی رضا آقایی موافقت شد.

در این جلسه با عرضه هفت عنوان فیلم خارجی، ۴ عنوان فیلم مراکز فرهنگی، کوتاه و جشنواره ها و پنج عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.

همچنین شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت هشت فیلمنامه موافقت کرد.

بر اساس جلسات آذر ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه های «درخت شیطان» به تهیه کنندگی سید محمد صادق سجادیان و کارگردانی پوریا اشتهاردی، «یک» به تهیه کنندگی حسن ظاهری عبده وند و کارگردانی علیرضا بدخشان مهر، «خلسه» به تهیه کنندگی مهدی ایل بیگی و کارگردانی آرش رحمانی، «قفس» به تهیه کنندگی و کارگردانی عابدین مهدوی، «نگهبان تاریکی» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی علمی نیا، «خاطره» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن احمدی، «دزد و طلبه» به تهیه کنندگی رحمان رضایی و کارگردانی علی بنکدار جهرمی و «ماده ۲۲- بدون تبصره» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهران مهدویان موافقت به عمل آمد.