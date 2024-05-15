به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله ارتش این رژیم به منطقه رفح در جنوب نوار غزه هفته‌ها طول خواهد کشید.

علاوه بر این نتانیاهو گفت: تا زمانی که حماس وجود دارد، سخن‌گفتن از فردای جنگ در غزه، پوچ و بی فایده است. هیچ جایگزینی برای پیروزی نظامی وجود ندارد، زیرا در غیر این صورت در عرصه نظامی، سیاسی و داخلی شکست خواهیم خورد.

همچنین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یک بار دیگر در یک دهن‌کجی آشکار به جامعه جهانی تاکید کرد که هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.

نتانیاهو مدعی شد که نه سازمان ملل و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صهیونیست‌ها را از ادامه جنگ و به اصطلاح دفاع از خود بازدارد!

وی در ادامه بیان کرد: بدون پایان سیطره حماس، هیچ طرفی اداره غیرنظامی نوار غزه را نخواهد پذیرفت.