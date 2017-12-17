به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از بازی استقلال با ایرانجوان که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، به تشریح شرایط تیمش و بازی فردا پرداخت.

شفر گفت: باید حرفهای قبلی خودم را تکرار کنم. بازی های حذفی راحت نیست. بازی اخیر پرسپولیس در جام حذفی را دیدیم که بازی سختی بود.

وی افزود: باید از دقیقه اول تمرکز داشته باشیم. من فیلم بازی های ایرانجوان را دیدم و با مهدی قائدی درباره این تیم صحبت کردم. بازیکنان باید صد درصد توان و تمرکزشان را برای برد بگذارند.

سرمربی استقلال گفت که جابر انصاری و فرشید اسماعیلی در بازی فردا غایب هستند.

شفر در خصوص جلسه اش با مجتبی جباری و وضعیت این بازیکن، تاکید کرد: ما با هم صحبتهایی داشتیم. نمی خواهم استرس و فشار باشگاه روی جباری باشد. او بازیکن بزرگی بوده است. استقلال هم باشگاه بزرگی است. امیدوارم هر دو طرف با هم نزدیک شوند و مشکل حل شود. نمی خواهم مشکلی برای باشگاه و بازیکن ایجاد شود. بهتر است دو طرف با هم صحبت و مسائل را با هم حل کنند. سعی و تلاش من این است که بهترین کار را برای استقلال داشته باشم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره جدایی حسن بیت سعید از استقلال گفت: حسن روزهای آخر مصدومیتی داشت و از جمع ما جدا شد. او به پزشک باشگاه هم مراجعه کرد. ما شخصی را در کادر فنی داریم که تمرینات قدرتی را برای بازیکنان در نظر می گیرد. من از همکارم خواستم تمرینات خوبی را برای حسن در نظر بگیرد. بهترین حالت برای حسن این است که به باشگاه دیگری برود و بازی کند تا به سطح قبلی خود برگردد. بهترین آرزوها را برای بیت سعید در تیم جدیدش دارم و امیدوارم دفعه بعد که روزنامه ها را می خوانم، از عملکرد این بازیکن نوشته باشند.

سرمربی استقلال درباره لیست مازاد استقلال گفت: من با آقای افتخاری جلسه خوبی داشتم. صحبت کردیم که بهتر است کدام بازیکنان از لیست خارج شوند. شاید بعضی از بازیکنان به صورت قرضی از تیم جدا شوند. به مدیرعامل گفتم اسمی از یک مهاجم جدید را می دهم تا او را جذب کنیم. مدیرعامل هم گفت سعی و تلاش می کند این بازیکن به استقلال اضافه شود. بازیکن خوبی را مدنظر دارم و امیدوارم مدیرعامل کاری کند این بازیکن زودتر به تیم اضافه شود؛ نه فقط برای لیگ بلکه برای لیگ قهرمانان آسیا. اینکه کدام بازیکنان در لیست ورود و خروج هستند، مسئله ای است بین من و مدیرعامل باشگاه.

شفر درباره زمان مشخص شدن لیست استقلال تصریح کرد: باید توافقی بین باشگاه ما با باشگاه های دیگر صورت بگیرد. این خیلی مهم است چون سعی می کنیم با بازیکنان صادقانه صحبت کنیم. اینطور نیست که لیستی را به مدیرعامل بدهم و بگویم این لیست خروجی ما است و تمام! من خودم با بازیکنان صحبت می کنم و به بعضی از آنها می گویم بهتر است به تیم دیگری بروند تا بتوانند بازی کنند.

وی افزود: ما الان ۲۶ بازیکن در تمرین داریم که بعضی از آنها سن و سال امید هستند. بهتر است آنها به تیم هایی بروند که شانس بازی کردن داشته باشند تا آنها را در زمان مسابقات ببینیم. دو، سه ماه پیش هم به شما گفتم که تیم های پایه و آکادمی، آینده سازان باشگاه هستند و ما باید با آنها کار کنیم تا بهتر و بهتر شوند.

سرمربی استقلال تاکید کرد: اطمینان دارم مدیرعامل باشگاه روی بازیکنانی که می خواهم سخت کار می کند. همه ما برای استقلال تلاش می کنیم. همه می خواهیم استقلال به بهترین شرایطش برگردد.

شفر در خصوص معاوضه سجاد شهباززاده و مرتضی تبریزی و اینکه آیا مهاجم مدنظر شما مهاجم جاماییکایی است؟ گفت: خیر، مهاجم مدنظر من جاماییکایی نیست. این مهاجم در آمریکا بازی می کند و قرارداد بلندمدت دارد و خیلی گران تمام می شود اگر بخواهد قراردادش را فسخ کند و بیاید. زمانی که این موضوع قطعی شد، مدیرعامل در اینباره صحبت می کند. نمی خواهم درباره اسامی صحبت کنم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از زمین تمرین جدید این تیم رضایت دارد؟ تاکید کرد: بله راضی هستم. اول شاید خیلی خوشحال نبودم ولی الان خوشحالم که همه امکانات را در این ورزشگاه داریم. این ورزشگاه جایی مثل خانه خودمان است. باشگاهی مثل استقلال نباید در زمین نامناسب تمرین کند. استقلال باید جای بزرگی برای خودش داشته باشد. بسیار مهم است که بازیکنان بدانند زمین تمرین مثل منزل خودشان است

شفر این موضوع را برای خبرنگاران مثال زد و به آنها، گفت: این خوب نیست که شما در یک محل بنشینید و یکساعت بعد بگویند بلند شوید تا یک گروه از خبرنگاران دیگر جای شما بیایند!

وی در پایان در خصوص غیبت سجاد شهباززاده در تمرینات استقلال گفت: کف پای سجاد آسیب دیده است و درست نیست بازیکنی که مصدوم است تمرین کند. یادم است زمانی که به استقلال آمدم، مهدی قائدی هم مشکل داشت و روی همان پای مصدوم بازی کرد و آسیب دیدگی اش شدیدتر شد. نمی خواهم آن اتفاق برای سجاد تکرار شود.