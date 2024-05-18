معارف الهی با زبان هنر برای کودکان بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در خاتمه جشنواره ایران سربلند در سالن جلسات کانون پرورش فکری سمنان فطرت نونهالان و کودکان را پاک و تمیز دانست و ابراز کرد: ویژگی نونهالی فطرت پاکی است که آلودگی‌های دنیایی به آن ننشسته است.

او با بیان اینکه به مرور غبار و زنگار زندگی دنیا بر نهاد انسان نشسته و او را از فطرت الهی و آنچه خدا می‌خواهد، دور می‌سازد، افزود: مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فعالان فرهنگی، آموزش و پرورش و کسانی که با کودکان کار می‌کنند در هدایت این فطرت پاک نقش مؤثری دارند.

امام جمعه سمنان نقش والدین را نیز در بازگشت کودکان به فطرت توحیدی شأن مؤثر و بی‌بدیل توصیف کرد و اعلام داشت: ما نیاز نیست چیز جدیدی به کودکانمان بدهیم کافی است فاصله آنها با فطرت توحیدی شأن را کاهش دهیم.

مطیعی با بیان اینکه وظیفه همه ما این است که غبار را از فطرت کودکانمان کنار بزنیم، تاکید کرد: به عبارت دیگر باید بین بچه‌ها و خدا آشتی برقرار کنیم تا کودکانمان به سمت سعادت پیش بروند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اینکه خداوند فرزندان مان را توحیدی خلق کرده و آن را در نهاد و فطرت شأن برجای گذارده است، گفت: در کودکان باید معرفت را تقویت کنیم.

مطیعی با بیان اینکه خداوند کودکانمان را با معرفت به خویش آفریده است، تاکید کرد: ارتباط فطرت ما در کودکی از خداوند دور نبوده است.

او ضمن اشاره به شعری زیبا از مولانا با این مطلع که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ادامه داد: همانطور که مولانا می‌گوید من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، فطرت انسان با خدا گره‌ای آغازین دارد

امام جمعه سمنان با بیان اینکه قصه گویی و برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های خوبی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر آن تاکید دارند، گفت: باید با زبان هنر معارف را برای کودکان بیان کرد.

مطیعی، قصه‌گویی را هنر والایی دانست و تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از این هنر برای ارتباط گیری با کودکان بیشتر بهره برداری کند.