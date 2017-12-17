علت غیبت شهردار کرج در جلسه علنی شورا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفته‌های اخیر جلسات شورای شهر کرج با حاشیه‌های زیادی همراه بود، از انتقاد اعضای شورای شهر به انتصابات شهردار بگیرید تا واکنش و ‌های شهردار در خصوص اصرار برخی اعضا برای انتصاب نزدیکانشان در پست‌های مدیریتی. اما نوزدهم آذرماه جاری شهردار در صحن علنی حاضر شد و سخنانی بر زبان راند که واکنش اعضا را به دنبال داشت.

اصغر نصیری در جلسه یاد شده گفته بود؛ بنده برای جایگاه حقوقی اعضا ارزش قائلم اما نه تا جایی که از حق می‌گذرند و به گزافه‌گویی می‌پردازند و با تأکید بر اینکه اعضای شورا نباید دنبال سناریو گویی باشند و بنده از ابتدا گفتم عادت ندارم با التماس کاری کنم، ادامه داد: تا زمانی کار می‌کنم که اصول را مدنظر قرار دهم و به‌هیچ‌عنوان زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم.

عدم حضور شهردار در جلسه علنی امروز با واکنش‌هایی مواجه شد، منتقدان مدعی شدند که غیبت شهردار در جلسه علنی مربوط به حواشی جلسات گذشته است اما محمد نبیونی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اعضا به طور مرتب جلسات مختلفی را با حضور شهردار کرج برگزار می‌کنند تا مسائل به بهترین شیوه ممکن مطرح و موانع و مشکلات برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که شما در جلسه گذشته در خصوص اتهام به یکی از اعضای شورای شهر کرج و به کار بردن عبارت «گزافه‌گویی» رسما به شهردار کرج تذکر دادید و خواستار پاسخ از سوی وی شده‌اید در این خصوص چه اقدامی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: شهردار پاسخ خود را در صحن علنی شورای شهر اعلام خواهد کرد.

رئیس شورای شهر کرج با اعلام اینکه شهردار روزهای چهارشنبه در صحن علنی حاضر می‌شود، افزود: عدم حضور شهردار در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و دوم آذرماه به این دلیل بود که وی روز یکشنبه نوزدهم آذرماه در صحن حاضر بود.

همچنین منصور وحیدی در ادامه با بیان اینکه بروز سوتفاهم در اقدامات گروهی و جمعی امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: شهردار به عنوان مدیر ارشد شهر مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد لذا ارائه تذکر از سوی اعضا به وی نشان دهنده وجود مشکلات غیر طبیعی و جدی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شهردار کرج در خصوص مسائل مطرح شده در صحن همکاری لازم را داشته است، گفت: اصغر نصیری شهردار کرج در جلسات خصوصی با اعضا مشکلات مطرح شده را برطرف و مسائل حل و فصل شده است.