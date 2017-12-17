به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در حکم انتصاب مهندس محمود محمدینسب به عنوان دبیرکل جمعیت هلالاحمر آورده است؛
«با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، در اجرای بند یک از ماده ۹ قانون اساسنامه جمعیت، به موجب این ابلاغ بهعنوان «دبیرکل جمعیت هلال احمر» منصوب میشوید.
خدمت در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظهر بشردوستی ملت ایران و اساسیترین خدمات داوطلبانه در کشور افتخاری بزرگ و مسئولیتی خطیر است. بر این اساس انتظار دارم در چارچوب موازین قانونی و شرعی و سیاستها و اسناد بالادستی به ویژه برنامۀ ۵ سالۀ جمعیت هلال احمر، با رعایت مشی اعتدال و مشارکتجویی و تحولخواهی و نیز با تکیه بر نیرو و نشاط جوانی، نسبت به تقویت انسجام درونسازمانی و تعاملات برونسازمانی برای تحقق اهداف متعالی و انساندوستانه جمعیت هلال احمر و حرکت پرشتاب در مسیر کمک به محرومان و رسیدن به جایگاه مطلوب در زمینه کرامت انسانی در سطح ملی اهتمام نمایید.
در این مسیر بر تقویت اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی و بسترسازی برای جلب مشارکت بیش از پیش هممیهنان، بهرهگیری از همۀ ظرفیتهای خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر به ویژه نشاط و ابتکار و پشتکار جوانان، و نیز رویکرد علمی در سیاستگذاری و مدیریت و ارزیابی عملکرد برای شناسایی و رفع کاستیها و پیشبینی خدمات مطلوب برای آینده تأکید مینمایم.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.»
لازم به ذکر است محمدینسب پیش از این رئیس حوزه ریاست جمعیت هلالاحمر بوده است.
پیش از اینمصطفی محمدیون دبیرکل هلال احمر بود. او از بهمن ۹۵ با حکم رییس پیشین هلال احمر این سمت را بر عهده داشت. حالا دکتر پیوندی یک دبیرکل جوان برای هلال احمر انتخاب کرده است. طبقماده ۹ اساسنامه جمعیت هلال احمر انتخاب و نصب یا عزل دبیرکل و نظارت مستقیم و مستمر بر کار وی از اختیارات رییس جمعیت است.
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