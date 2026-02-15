به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید میدانی از تقاطع استخر، تقاطع غیرهمسطح شهید زینالدین و کندروهای متصل به بزرگراه شهید زینالدین با هدف بررسی مشکلات ترافیکی و تسریع در اجرای طرح اصلاح هندسی انجام شد.
در این بازدید که با حضور سردار موسوی پور رییس پلیس راهور تهران بزرگ، موسوی شهردار و همچنین معاونین اجرایی این منطقه برگزار شد، موسوی گفت: این تقاطع به عنوان یکی از گلوگاههای ترافیکی شرق تهران سالیان سال بدون اقدام مؤثر باقی مانده و در ساعات اوج ترافیک عصرگاهی، هر خودرو حداقل پنج دقیقه توقف را تجربه میکند که این موضوع منجر به ایجاد گره کور ترافیکی و حجم بالای بار ترافیک از خیابان آیتالله خوشوقت در مسیر جنوب به شمال و همچنین خیابان ۲۱۲ شده است.
وی افزود: در این راستا معاونت حملونقل و ترافیک منطقه با هماهنگی مشاور ترافیکی، طرح اصلاح هندسی ۳زمانه این تقاطع را آماده کرده و احداث دوربرگردان در محورهای شرق و غرب در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آن موجب بهبود عملکرد ترافیکی تا ۲۰ درصد خواهد شد.
به گفته موسوی، پس از بهرهبرداری از این پروژه، تقاطع از حالت انسداد خارج شده و از نظر عملکرد ترافیکی به وضعیتی مشابه تقاطع پل رومی خواهد رسید.
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