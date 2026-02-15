تعیین تکلیف «ارز دارو» در جلسه با قالیباف+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری گفت: دولت همواره منابع خوبی برای دارو در نظر می گیرد، به طوری که ۳.۵ میلیارد دلار یا یورو تخصیص می دهد اما آن چیزی که محقق می شود، شاید به ۵۰ درصد هم نرسد که علت آن هم، تحریم هایی است که وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات جدی که در زمینه تامین دارو و شیرخشک وجود دارد، افزود: ما از هم اکنون نگران تامین دارو و شیرخشک در سال ۱۴۰۵ هستیم و دقیق نمی دانیم چه روشی را اتخاذ کنیم که دسترسی مردم به این اقلام، راحت تر شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین توضیح داد: اگر قرار باشد ارز ترجیحی اختصاص بدهیم، به مواقع داده نمی شود و ما این مشکل را داریم. اگر بخواهیم ارز را آزاد کنیم و منابع مالی آن را به انتهای زنجیره تامین بدهیم، متاسفانه در این زمینه هم تجربه خوبی نداشتیم؛ چون سازمان برنامه و بودجه نتوانسته منابع آن را به موقع تامین کند.

شهریاری بر اهمیت تعیین تکلیف ارز دارو در سال آینده تاکید و تصریح کرد: از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده ایم یک جلسه ای را با همین موضوع داشته باشیم که این مشکلات را مطرح کنیم و بتوانیم یک تصمیمی بگیریم که کمترین مشکل را هموطنان در رابطه با دارو داشته باشند.