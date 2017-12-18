گران فروشی یکی از تخلفات شایع در بازار اصفهان است

جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به شب یلدا از ۱۰ روز قبل نظارت و بازرسی روی کالاهای مختلف آغاز شده است.

وی بیان داشت: در این بازرسی ها بیشترین تخلفاتی که مشاهده شد گران فروشی و عدم درج قیمت بود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه بازرسین با گران‌فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و نبود فاکتور برخورد جدی می‌کنند، ادامه داد: تمام فروشندگان موظفند کالاهایی را بفروشند که اتیکت داشته باشد.

وی با بیان اینکه درج نرخ نامه انواع خدمات، صدور فاکتور رسمی به ازای فروش هر نوع کالا و رعایت نرخ های مصوب با درصد سود قانونی از وظایف اصلی هر فروشنده است، ادامه داد: به مناسبت شب یلدا بیش از ۲۰۰ بازرس بر روی کالاهای مختلف از جمله میوه، شیرینی جات، لباس فروشی ها، کفش فروشی، آجیل و غیره نظارت و بازرسی می‌کنند.

محمدی با اشاره به اینکه تشدید نظارت ها در راستای پیشگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها است، گفت: از ۲۵ آذر تا اول دی ماه به صورت همزمان در سراسر استان اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: بازرسان اصناف استان در قالب تیم‌های محسوس و نامحسوس ضمن پایش عرضه اقلام ضروری در بازار، با هرگونه تخلفات صنفی برخورد قانونی لازم را انجام می دهند و با تشکیل پرونده متخلفان در هر صنف، آنها را به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی می‌کند.