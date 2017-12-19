توسعه حمل و نقل نیازمند مدیریت یکپارچه و به روز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیارمه در مراسم تجلیل از راهداران، رانندگان شبکه حمل و نقل کالا و مسافر، پیش کسوتان و فعالان عرصه حمل و نقل که روز سه شنبه در محل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین برگزار شد اظهارداشت: روز ۲۶ آذرماه روز حمل و نقل یادآور حماسه سازی رانندگان خدوم کشور در لبیک به ندای امام راحل است که روزی تاریخی را رقم زدند.

وی بیان کرد: شبکه حمل و نقلی در استان با وجود رانندگانی پرتلاش، زحمتکش و متعهد در همه عرصه ها موفق عمل کرده و در مراسم اربعین نیز با بسیج امکانات خود نسبت به جابجایی اقلام مورد نیاز زائران نقش موثری ایفا کرد و در این مناسبت دینی مشارکت خوبی داشت.

سیارمه اضافه کرد: اگر در عرصه شبکه حمل و نقل مدیریت منسجمی نباشد و در کنار آن جاده های ما مناسب و ایمن و مجهز نباشد نمی توانیم خدمت مناسبی را به مردم ارائه کنیم لذا اجرای مدیریتی هوشمندانه در این زمینه ضروری است.

رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین اضافه کرد: نیروی انسانی سالم و ماهر ضرورت شبکه حمل و نقل کنونی است و اگر بخواهیم جابجایی ها روان و ایمن باشد باید ابزارهای مورد نیاز تامین شود.

سیارمه اظهارداشت: رانندگان سربازان جاده ها هستند که همواره آماده خدمتگزاری هستند اما برای خدمت موثر باید برخی مشکلات این گروه نیز برطرف شود.

وی اضافه کرد: توسعه صنعت حمل و نقل با مدیریت یکپارچه و کارشناسی محقق می شود و امروزه با استفاده از فنآوری نوین می توان به تحول در این بخش کمک کرد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان قزوین اضافه کرد: باید توسعه مشارکت گونه و فعالی با کمک تشکل های صنفی در این صنعت رخ دهد که با اراده راسخ تصمیم گیران و مسئولان استان قزوین بویژه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بسیاری از فعالیتها به تشکلها سپرده شده و کارهای خوبی صورت گرفته است.

سیارمه گفت: باید بار و کالا در میان رانندگان به صورت عادلانه توزیع شود تا شرایط فعالیت برای همگان مهیا شود.

وی اضافه کرد: اخیرا بخشنامه ای به استانها ابلاغ شده که برای رانندگان مشکل ساز شده و راننده ای که به دلایل منطقی مانند سانحه، خرابی خودرو و بیماری اگر چند ماه از فعالیت بازمانده باشد دیگر نمی تواند بارگیری کند مگر آنکه یک میلیون تومان پرداخت کند که این وضعیت ظلم مضاعف به این گروه است.

سیارمه اظهارداشت: تا وقتی شرایط اقتصادی جامعه مطلوب نیست از مسئولان انتظار داریم شرایط رانندگان و فعالان شبکه حمل و نقل را درک کنند و بیش از این به رانندگان فشاری را تحمیل نکنند.

در این مراسم از تعدادی از رانندگان نمونه شبکه حمل و نقل کالا و مسافر، پیش کسوتان عرصه حمل و نقل، مدیران دستگاههای اجرایی فعال، راهداران و زنان راننده نمونه استان تجلیل شد.

