تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی در حرم امام خمینی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی همزمان با ایام الله دهه فجر در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، علی القاصی مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی و با حضور ویژه سید حسن خمینی؛ یادگار امام راحل (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با تأکید بر جایگاه خطیر قضاوت، عدالت را ستون اصلی نظام اسلامی و مهم‌ترین مطالبه مردم از دستگاه قضایی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، برگزاری این مراسم در حرم مطهر امام خمینی(ره) را حامل پیام معنوی و ارزشی دانست و افزود: امام راحل(ره) همواره بر استقلال قوه قضاییه و اجرای عدالت واقعی تأکید داشتند و امروز کارآموزان قضایی باید این مسیر را با الهام از همان اندیشه‌ها ادامه دهند.

معاون اول قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به اهمیت آغاز مسیر خدمت قضایی کارآموزان، گفت: ورود به عرصه قضاوت، صرفاً پذیرش یک شغل نیست، بلکه تعهدی الهی و مسئولیتی سنگین در برابر خداوند، قانون و مردم است. قاضی باید همواره خود را در محضر الهی ببیند و عدالت را بدون ملاحظه اشخاص، روابط و فشارها اجرا کند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به ضرورت دانش‌افزایی، اخلاق حرفه‌ای و سلامت نفس در دستگاه قضا تصریح کرد: قاضی موفق، علاوه بر تسلط بر قوانین و مقررات، باید از تقوای فردی، سعه‌صدر، شجاعت در تصمیم‌گیری و روحیه خدمت‌گزاری برخوردار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با تأکید بر سنگینی مسئولیت قضاوت خاطرنشان کرد: امروز شما مسئولیتی بسیار سنگین و دشوار را بر عهده می‌گیرید. کار قضا از دشوارترین مسئولیت‌هاست، چرا که قلم قاضی باید مبتنی بر برهان و استدلال باشد. همان‌گونه که پیامبران الهی در امر تبلیغ، دریچه عقل را با برهان گشودند، قاضی نیز باید با استدلال و برهان طرفین دعوا را قانع نماید. در نظام حقوقی ما نیز اگر رأی بدون برهان و استدلال صادر شود، تخلف قضایی محسوب می‌شود و دادسرای انتظامی قضات بر همین مبنا داوری می‌کند.

وی افزود: عدالت به معنای تعادل، توازن و تمرکز عقل بر سایر قواست. اگر عقل حاکم بر غرایز نباشد، قضاوت عادلانه شکل نخواهد گرفت و این به معنای ظلم به مردم است. قاضی باید بتواند عقل خود را بر تمامی غرایز مسلط کند و اگر نتواند، قطعاً در مسیر عدالت دچار لغزش خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تحلیل در فرآیند قضاوت تصریح کرد: امروز در نظام‌های آموزشی بیش از حد بر انباشت اطلاعات و حافظه تأکید می‌شود، در حالی که در قضاوت، آنچه اهمیت دارد، قدرت تحلیل و تجزیه است. قاضی باید بتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رأی خود را درک کند. ما به قضاتی نیاز داریم که علاوه بر دانش حقوقی، توان تحلیل صحیح، شناخت جامعه و درک شرایط مردم را داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به توصیه‌های امام راحل(ره) درباره ضرورت «قابل پیش‌بینی بودن فرآیند دادرسی» گفت: مردم باید بدانند رسیدگی قضایی در چارچوب مشخص و عادلانه انجام می‌شود. بیشترین نارضایتی‌ها در دستگاه قضایی نه از خود رأی، بلکه از نحوه رسیدگی و رعایت نشدن اصول دادرسی و کرامت انسانی ناشی می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت حرمت، شأن و کرامت مراجعان در محاکم قضایی بسیار مهم است. امیرالمؤمنین(ع) نیز بر یکسان بودن نگاه قاضی به طرفین دعوا و رعایت اصول انسانی در قضاوت تأکید کرده‌اند. ظلمی که در اثر رعایت نکردن چارچوب‌های دادرسی ایجاد می‌شود، گاه از خود رأی ناعادلانه سنگین‌تر است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و باید در همه مراحل رسیدگی قضایی مورد احترام قرار گیرند. امروز آغاز مسیر خطیر شما در دستگاه قضاست و باید با نهایت دقت، انصاف و رعایت اصول، به وظایف خود عمل کنید.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: از معاون منابع انسانی قوه قضاییه، بابت تدارک این جلسه ارزشمند در حرم مطهر امام خمینی(ره) صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس‌کل دادگستری استان تهران، و تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) که زمینه برگزاری این مراسم معنوی را فراهم کردند، قدردانی دارم.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در ادامه مراسم ضمن قدرانی از دست اندرکاران برگزاری این مراسم و تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، عنوان کرد: یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی که با عنایت خداوند متعال به پیروزی رسید اجرای عدالت در کشور بود. یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در دستگاه قضایی معنا پیدا می‌کند و افتخار مسئولیت آن بر دوش ما و همکاران ماست.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به منصب خطیر قضا گفت: سال هاست در این منصب قدم برداشتیم و سختی کار به مراتب از آنچه گفته می‌شود سخت‌تر است، اما برکات و عنایات الهی نیز دارد که در هیچ شغل و مسئولیتی نظیر آن وجود ندارد.

موحدی افزود: ما در نظام حقوقی اسلام از ارزش‌های حقوقی والایی برخورداریم که با هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا قابل مقایسه نیست. اجرای عدالت برای ما شیرین است، چرا که افتخار داریم قوانین ما به‌ویژه قوانین جزائی ما از آیات نورانی الهی الهام گرفته و منبعث از قرآن کریم است. به همین دلیل، دستگاه قضایی خود را قرآنی می‌دانیم. هرچند اجرای احکام قرآنی سختی‌های فراوانی دارد، اما با آرامش خاطر حکم قرآن و حکم خدا را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: این ویژگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به برکت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، همچون همه انبیای الهی، مردم را از ظلمت به نور هدایت کرده است. این نورانیت را مدیون وجود حضرت امام خمینی (ره) و تداوم راه ایشان توسط رهبر معظم انقلاب هستیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: از خداوند متعال می‌خواهیم نورانیت انقلاب را بر دل‌های همه ما بتاباند و در اجرای مسئولیت سنگینی که بر دوش داریم، ما را موفق بدارد. خداوند همه شما و خانواده‌هایتان را در مسیر تحقق اهداف عالی انقلاب، نظام و رهبری موفق، موید و منصور بدارد.

موحدی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: خدا را شاکریم به خاطر استقلال امروز کشور و اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی در سایه ولایت، که موجب به زانو درآمدن نظام سلطه جهانی شده است. یقین داشته باشید اگر اقتدار جمهوری اسلامی نبود، دشمنان در همان جنگ ۱۲ روزه آسیب‌های جدی وارد می‌کردند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: صلابت ولایت، سلامت و اقتدار رهبری و روحیه استکبارستیزی برگرفته از مکتب امام راحل، موجب شده است که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با تمام توان همان مسیر را بدون کوچک‌ترین انحراف و بدون فاصله گرفتن از آرمان‌های اصلی انقلاب، با قدرت و صلابت ادامه دهند.

موحدی خاطرنشان کرد: امروز به این افتخار می‌کنیم که اقتدار نظام جمهوری اسلامی، نظام استکبار را به زانو درآورده و افتخار قضاوت در این نظام نصیب ما شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی طی سخنانی، گفت: عدالت برای حکومت خیلی مهم است، اما مهمتر از اصل عدالت، «پیش‌بینی پذیر بودن حکم قاضی» است؛ آنچه که امروز به آن وحدت رویه یا آیین دادرسی می‌گوییم. یعنی بدانم چگونه با شما قرارداد ببندم که فردا اگر کارم به دادگاه کشید، حق با من باشد. آیین دادرسی این مقدار مهم است، ولو اینکه در بعضی جاها انسان می‌داند در این آیین دادرسی ممکن است حق یکی را از بین ببرند، چرا که حقوقدانان بعضا بلد هستند از حقوق و قانون سوء استفاده کنند.

یادگار امام تأکید کرد: قاضی نباید مجتهد باشد و نباید به نظر شخصی خودش عمل کند، بلکه باید به مرّ قانون عمل کند. بسیاری از هم‌لباس‌های ما معمولا آیین دادرسی را بلد نیستند و لذا اول از همه باید این را یاد بگیرند؛ و دوم وحدت رویه است. برای اینکه مهمتر از اصل عدالت برای اداره حکومت «قابل پیش‌بینی بودن حکم» است. می‌خواهد قانون تجارت باشد، قانون مدنی خاص باشد یا قانون خانواده باشد؛ فرد بداند اگر چگونه قرارداد بست و پیش رفت، فردا می‌تواند حق خودش را بگیرد. طبیعتا وقتی سخت‌تر می‌شود نیاز به مشاورین حقوقی بیشتری پیدا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: امام زین‌العابدین (ع) به نقل از امام حسین (ع) و ایشان از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که «بترسید از ظلم به کسی که جز خدا هیچ کسی را ندارد». جای بسیار سختی می‌نشینید. بعضی‌ها زبان الکنی دارند. بسیار مراقب باشید و در همه لحظات از خداوند بخواهید که انسان را از لغزش مصون بدارد. از لغزش‌های غیرعامدانه به خدا پناه ببرید و از عامدانه‌اش باید مراقبت ویژه دائمی داشته باشید.

در پایان این مراسم، کارآموزان قضایی با قرائت متن تحلیف، تعهد خود را نسبت به رعایت عدالت، حفظ حقوق مردم و پایبندی به قانون اعلام کردند. این آیین با حضور مسئولان عالی‌رتبه قضایی، اساتید و خانواده‌های کارآموزان برگزار شد.