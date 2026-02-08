اعزام ۴۵۰۰ دانشجو از فارس به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدیان نژاد صبح یکشنبه در حاشیه اعزام نخستین گروه از دانشجویان دانشگاه های این استان به مناطق عملیاتی جنگی جنوب کشور گفت: پیش بینی می شود که امسال بیش از چهار هزار دانشجو از دانشگاه های استان فارس در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنگی جنوب کشور اعزام شوند.

وی با بیان اینکه راهیان نور دانشجویی استان فارس با شعار”حافظان ایرانیم، در تمام دوران ها” از ۱۹ بهمن تا ۲۸ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، افزود: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان با اسفندماه سال جاری مقارن شده است از این رو اردوهای راهیان نور دانشجویی استان فارس در فروردین ماه سال آینده نیز ادامه دارد.

زاهدیان نژاد با بیان اینکه قرارگاه استانی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی در استان فارس به منظور برنامه ریزی و هماهنگی اعزام دانشجویان فعال شد، اضافه کرد: جلسات قرارگاه با حضور روسا و نمایندگان دانشگاه ها به دبیری بسیج دانشجویی براساس آئین نامه اجرایی اردوهای راهیان نور دانشجویی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای اعزام روحانی، راویان رزمنده و دانشجو به همراه کاروان های دانشجویی صورت گرفته است افزود: برای ارتقای سطح کیفی راهیان نور، دوره های آموزشی مشق نور، صراط نور، خادم الشهدا، روایتگری، مدیریت کاروان و... برگزار شد.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس ادامه داد: دانشجویان اعزامی از استان فارس در قالب کاروان‌های راهیان نور از یادمان‌های هشت سال دفاع مقدس شامل هویزه، طلائیه، شلمچه، سوسنگرد، علقمه، کانال کمیل، اروندکنار، فتح المبین، فکه، دهلاویه، بستان، شط علی، بیمارستان‌ صحرایی و … بازدید می کنند.

زاهدیان نژاد با بیان اینکه روایت های پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی در مناطق عملیاتی برای بازدید دانشجویان مدنظر قرار گرفته است تصریح کرد: در این اردوها تلاش شده که همه دانشجویان با هر سلیقه ای بویژه دانشجویان جدیدالورود شرکت داشته باشند و استقبال شایسته ای نیز صورت گرفته است.