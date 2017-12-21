به گزارش خبرنگار مهر، بهنام محمودی درباره اینکه به نظر می رسد برای انتخابات ریاست فدراسیون والیبال رد صلاحیت شده است گفت: من عضو کوچکی از خانواده والیبال هستم. قبل از ثبت نام ریاست، از خیلی از بزرگان، مربیان و پیشکسوتان والیبال رخصت خواستم و متوجه شدم که بستر خوبی برای حضورم فراهم است.

وی افزود: من گلایه ای از وزارت ورزش و دیگر دوستانی که ائین نامه احراز صلاحیت را نوشته اند داشتم که گلایه هایم وارد بود. به عنوان مثال اگر علی دایی بخواهد کاندیدای ریاست شوم، احراز صلاحیت نمی شود چون مدیریت ورزش نداشته است. ما هم قبول داریم که باید افراد مدیریت کرده باشند اما چرا خیلی از آیتم های دیگر نظیر تحصیلات بازیکن ملی بودن، ورزشکار بودن را ملاک قرار نداده اند؟

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ادامه داد: بله ما هم اعتقاد داریم آدمی که مدیر خوب و ورزشی باشد، حتماً موفق می شود. هنگام ثبت نام ما «ان قلت» آورده اند که از طریق مجلس استفساریه آوردیم و احراز صلاحیت شد و کار به پروسه بعدی رفت.

محمودی تصریح کرد: کسانی که در استان های کلان مدیریت کرده باشند، وضعیتشان بررسی و حتی تجدید نظر می شود. مثل خیلی از دوستانی که الان استاندار هستند ولی در مقطعی تأیید صلاحیت نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: ۵-۶ ماه پیش وقتی کاندیدای ریاست شدم، تأیید صلاحیت گرفتم و آمدم. من از یک خانواده مذهبی هستم که تحصیلات کافی را هم داشته ام و زیر پرچم ایران زندگی کرده ام. من برای ریاست والیبال جلو آمده ام تا به وضعیت «بلبشو» این رشته سروسامان بدهم و برنامه های خوبی داشتم.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال تأکید کرد: من تا به حال مقابل کاندیداهای دیگر هم جبهه نگرفتم. البته فدراسیون والیبال هم در جایگاهی نیست که بنده را رد صلاحیت کند. آنها یک سری شنیده ها دارند که مستند نیست. ضمن اینکه هیچ کجا اعلام نشده که بنده رد صلاحیت شدم بلکه گفته اند صلاحیت بهنام محمودی احراز نشده است.

محمودی با انتقاد از انتشار خبر رد صلاحیتش گفت: اگر دوستان ما در سایت فدراسیون والیبال خبر رد صلاحیت مرا منتشر کرده اند، روز شنبه باید مستند آن را اعلام کنند وگرنه من هم از حق و حقوقم دفاع می کنم و پیگرد قانونی خواهم داشت.

وی در خصوص اینکه این خبر را معاونت قهرمانی وزارت ورزش اعلام کرده، عنوان کرد: شب گذشته یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت که تأیید صلاحیت شما هنوز نیامده است و بنده پیگیر هستم. ایشان یک سری مستندات از دوران مدیریت من خواست که آن را اعلام کردم. هیچ مشکلی هم وجود ندارد.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت تفاوت دارد، گفت: شما می دانید این موضوع بار حقوقی دارد چون در واقع بازی کردن با آبروی دیگران است.

محمودی خاطرنشان کرد: چطور سه کاندیدای دیگر، هفته گذشته ثبت نام کردند؟ اگر بخواهیم وارد مسائل حاشیه ای شویم می توانیم بگوییم یکی از همین دوستان یک پرونده کلان و مشکلات زیادی در شهر کرج داشته است ولی بنده در جایگاهی نیستم که بخواهم این مسائل را تشریح و با آبروی کسی بازی کنم. اگر قرار باشد با آبروی شخصی که سرباز نظام بوده است، بازی شود مطمئن باشید ما هم آنها را به چالش می کشیم.

وی تصریح کرد: از بنده در بحث مدیریت یک سری مستندات خواستند تا بتوانم در انتخابات شرکت کنم. حتی در بعضی از فدراسیون ها، دو روز مانده به انتخابات، احراز صلاحیت بعضی از کاندیداها آمده است. به هر حال من جلوی قانون سر تعظیم فرود می آورم.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران اظهار داشت: یکسری تخلفات در بخش معرفی دوستان رخ داده است. اگر محرز شود که بنده صلاحیت حضور در انتخابات فدراسیون والیبال را ندارم یکسری مسائل را خواهم گفت که مردم بدانند چه کسانی از چه نفوذهایی استفاده می کنند تا دوست عزیزمان رأی بیاورد!

محمودی در پایان به رادیو ورزش گفت: بنده شانس بالایی برای ریاست فدراسیون والیبال دارم. خودم را به همراه امیرحسین منظمی، نماینده خانواده بزرگ والیبال می دانم و از حق خودمان دفاع خواهم کرد. حتی اگر من رئیس فدراسیون والیبال نشوم مثل ۱۰ سال قبل که در فدراسیون نبودم، پولی از فدراسیون نگرفتم و در واقع نقش مترسک را نداشتم از حق و حقوق والیبال دفاع خواهم کرد.