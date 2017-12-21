وزیر نیرو از دانشگاه شریف بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، وزیر نیرو با حضور در جمع مسئولان و مدیران دانشگاه صنعتی شریف در خصوص راههای تعامل بیشتر میان دانشگاه و وزارت نیرو به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این جلسه مدیران و مسئولان دانشگاه با توجه به پتانسیل های موجود و در راستای گسترش تعاملات با وزارت نیرو پیشنهاداتی ارائه کردند.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز صنعت آب و برق کشور، ایجاد کارگروه های مشترک، سوق دادن پایان نامه های دانشگاه به سمت نیازهای وزارت نیرو و انجام پژوهش های موردی با توجه به نیاز صنعت برق از جمله مواردی بود که از سوی مدیران و مسئولان دانشگاه به وزیر نیرو پیشنهاد داده شد.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در این جلسه گفت: این دانشگاه همواره همکاری های خوبی با وزارت نیرو داشته است و آماده ادامه این همکاری های اثرگذار هستیم.

وی به لزوم تشکیل کارگروهی مشترک میان این دو نهاد اشاره کرد و افزود: با وجود پتانسیل بالا در دانشگاه صنعتی شریف و امکانات موجود در وزارت نیرو، می توانیم به شکل سازمان یافته تری تعامل و همکاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: می توانیم امکانات وسیع وزارت نیرو را در اختیار فرآیند تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف قرار داده و با انجام فعالیت های مشترک، نیازهای متقابل یکدیگر را تامین کنیم.