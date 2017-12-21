زبان دلنشین و زندگی زاهدانه از ویژگیهای برجسته آیت الله حائری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ارتحال آیت الله حائری شیرازی(ره) پیام تسلیتی از سوی آیت الله رشاد، رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران و مؤسس و رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی صادر شد.

آیت الله رشاد، در این پیام، برخورداری از ذهن زاینده و نقاد، ذوق ادبی سرشار، زبان دلنشین و زندگی زاهدانه، انقلابی گری و معاشرت صمیمانه با توده مردم را، از ویژگیهای برجسته آیت الله حائری شیرازی(ره) خوانده است. متن پیام به شرح زیر است:

إنا لله وإنا الیه راجعون

خبر رحلت عالم مجاهد و زاهد، روحانی خلیق و خدوم، آیت الله محی الدین حائری شیرازی(قدّس سرّه) مایه تأسف و تأثر جامعه دینی و علاقه مندان به آن شخصیت بزرگوار گردید.

ایشان که از تلامذه حضرت امام خمینی(ره) و پیشگامان و زجرکشیدگان دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی بود، عمر بلند و پربرکت خویش را، سخاوتمندانه صرف خدمات دینی و اجتماعی و پشتیبانی بی دریغ از رهبری حضرت امام خمینی(قدس سره) و آرمانهای انقلاب اسلامی و همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله) کرد. ذهن زاینده و نقاد، ذوق ادبی سرشار، زبان دلنشین و زندگی زاهدانه، انقلابی گری و معاشرت صمیمانه با توده مردم، از ویژگیهای برجسته آن مرحوم بود.

این بنده کمترین، این ضایعه مولمه را، از سوی خود و شورا و مرکز مدیریت حوزه، مدرسان مدارس علمیه استان تهران ونیز مسئولان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، به محضر مبارک حضرت بقیة الله (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مراجع عظام تقلید (دام ظلهم)، حوزه های علمیه، شاگردان و فرزندان سوگمند آن راحل رستگار تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای بازماندگانش صبر و سلامت، و برای آن فقید سعید، غفران و حشر با اولیای الهی را مسئلت می دارم.