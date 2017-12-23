استفاده از بالابرها برای مصارف مسکونی و اداری ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره‌مند بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران شرکت‌های نصب آسانسور و بالابر اظهار داشت: بالابرها به دلیل نداشتن ایمنی لازم، قابلیت استفاده برای انتقال فرد یا افراد را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بالابرها تنها در زمینه‌های تجاری و صنعتی و به منظور جابجایی بار، کارایی داشته و استفاده از آن نیز باید توسط اپراتور آموزش دیده انجام شود.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر ادامه داد: بهره‌برداران آسانسور و بالابر، در زمان نصب و استفاده از این تجهیزات، به داشتن پروانه طراحی مونتاژ شرکت‌های نصاب آسانسور توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: پس از نصب آسانسور، باید گواهینامه مرتبط نیز از اداره استاندارد شهرستان محل نصب، اخذ شود، چرا که در صورت عدم دریافت گواهینامه‌های استاندارد، هرگونه خسارت احتمالی در اثر استفاده از آسانسور غیراستاندارد، متوجه استفاده کننده و مالک این تجهیزات خواهد بود و شرکت‌های بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی در این موارد ندارند.

بهره‌مند همچنین بر لزوم سرویس ماهیانه و بازرسی سالیانه آسانسورها و بالابرها تأکید کرد و گفت: آسانسور نیز همانند یک اتومبیل نیاز به تعمیر و نگهداری دارد و عدم سرویس و بازرسی در فواصل زمانی ذکر شده، می‌تواند حادثه‌ساز و خطرآفرین شود.