پیگیری مشکلات آب استان ایلام از طریق وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با اردکانیان وزیر نیرو مشکلات استان را در زمینه های آب و آبفا پیگیری کرد.

یکی از موضوعاتی که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سد سیمره و مشکلات کشاورزان روستاهای عرب رودبار که در حریم دریاچه سد قرار دارند، بود.

همچنین در این دیدار مشکلات شهرهای استان از جمله شهر ایلام در زمینه شبکه آب شرب و سیستم دفع فاضلاب مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی وضعیت سد سیکان از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار به آن پرداخته شد.

اردکانیان نیز در این دیدار با نظر مساعد به بررسی مشکلات استان پرداخت.

لازم به ذکر اس سلام امینی و شادمهر کاظم زاده نمایندگان استان در مجلس شورای استان نیز در این دیدار حضور داشتند و به تشریح مشکلات استان در زمینه های آب و آبفا پرداختند و خواستار پیگیری آنها از جانب وزیر نیرو شدند.