انفجار سیلندرهای گاز باعث ایجاد صدای مهیب در دزفول شد

امیر عیسی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حادثه انفجار مهیب در دزفول مربوط به ترکیدگی سیلندرهای گاز در سه راه حسین کلولی شهر حمزه است.

وی افزود : بخشدار را به محل حادثه اعزام کرده‌ایم تا تلفات احتمالی و دیگر موارد را بررسی کند.

عیسی زاده بابیان اینکه شرکت گاز آتش سوزی خاصی را گزارش نکرده است‌، گفت: انفجار سیلندرهای گاز صداهای مهیبی را ایجاد کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول ادامه داد: در حال بررسی موضوع هستیم و نیروهای امدادی را به محل فرستاده‌ایم.

به گزارش مهر، فرمانده نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه نیز از مردم درخواست کرد از رفتن به محل حادثه جدا خودداری کنند و همچنین افراد حاضر در صحنه از محل حادثه فاصله گیرند.

عبدالحسین معظم فر مدیرسازمان آتش نشانی دزفول نیز که باجمعی از آتش نشانان در محل حضور یافته اکیدا از مردم درخواست کرد از محل حادثه فاصله بگیرند.