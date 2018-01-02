پدیده ای به نام دریافت «ماهیانه» توسط پاکبانان/پولی که نباید داد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها؛ الهه آهنگر: «لطفا زحمت ماهیانه ما را بکشید.» این جمله ای است، که حتما به دفعات از آن سوی آیفون، منزلتان شنیده اید، صدای پاکبان محله که تقاضای دریافت پول از شما به عنوان «ماهیانه» دارد، پولی که مجبوری بدهی و از این راه درآمد خوبی نصیب تعدادی از رفتگران می شود.

پاکیزگی شهرها و محلات در همه جای جهان از جمله کشور ما به سبب در برگرفتن جمع کثیری از جمعیت کشور و ارتباط آن ها با پاکیزگی محلات، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این وظیفه در همه جای جهان از جمله کشور ما بر عهده شهرداری ها است و تا جایی که می دانم، در استان تهران، شرکت های پیمانکاری طبق قراردادی با شهرداری، وظیفه تامین نیرو وتجهیزات و در نهایت پاکیزگی محلات و معابر شهرها را بر عهده می گیرد و با به کار گیری تعدادی از افراد زحمتکشی با عنوان «پاکبان» اقدام به انجام آن می کند.

بنابراین تامین مالی یک پاکبان، باید از سوی مجموعه شهرداری صورت بپذیرد، که امکان دارد، این وظیفه را به پیمانکاران سپرده باشد، اما وظیفه هرکس باشد، وظیفه شهروندان نیست، چرا که «حق شهروندی» یک شهروند، برخورداری از محله و محیطی پاک، بدون پرداخت پولی اضافه برای این پاکیزگی است، که البته تعدادی از شهروندان با رضایت شخصی اقدام به پرداخت مبالغی به عنوان انعام یا هر عنوان دیگر به پاکبانان و یا کارگران کارواش و یا خدمه رستوران و یا ... می کنند، اما گاهی تکرار این اقدام سبب ایجاد حق در طرف مقابل می شود، تا جایی که خود آن فرد، اعم از پاکبان، کارگر کارواش و یا خدمه رستوران و یا هرکس دیگر تقاضای دریافت این وجه را مطرح می کند، تقاضایی ناحقی که اخیرا به برخی از پمپ بنزین ها هم کشیده شده است.

در این گزارش، صرفا به بررسی این عادت، از سوی تعدادی از پاکبانان شهر «گلستان» می پردازیم.

گاهی تقاضای ماهیانه آن ها را رد می کنم

یک خانمی که از شهروندان گلستان است، در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: هر ماه به درب منزل ما مراجعه می کنند و ماهیانه می خواهند، گاهی به آن ها می دهم، اما گاهی نیز آن ها را رد می کنم.

وی تاکید می‌کند: البته تقصیری هم ندارند، با این حقوق ها و گرانی ها، به خصوص گرانی تخم مرغ، دیگر نیمرو هم نمی توان خورد، آن ها هم سعی دارند بیش از حقشان از مردم بگیرند، کاری که بسیاری از ما در پست های دیگر انجام می دهیم، عده ای به عنوان کاسب، عده ای دلال، عده ای کارمند و ...همه می خواهند بگیرند.

احمدی ادامه می دهد: همین ماه پیش بود، که معلم ریاضی پسرم یک کلاس فوق برنامه راه انداخته بود، که در ظاهر اختیاری است، اما در واقع اگر بچه ها شرکت نکنند، معلم اصطلاحا لج کرده و کار دانش آموز در کلاس با مشکل مواجه می شود، ساعتی ۲۰ هزار تومان هم درخواست کرده است، مجبوری بدهی، این اوضاع همه جایی ما است، حالا شما از پاکبان بیچاره با حقوق بخور و نمیر توقع دارید؟

پاکبانان از افراد ضعیف جامعه هستند

به گفته یکی دیگر از شهروندان منطقه شهرداری باید پاکبانان را تامین کند ولی متاسفانه آنچنان که باید و شاید مورد انتظار عمل نکرده است و حقوق پرداختی جواب زندگی آن ها را نمی دهد و به همین دلیل این اتفاق می افتد.

وی که تمایلی برای انتشار نامش نداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: برای من زیاد پیش آمده که تقاضای «ماهیانه» کنند و من هم پرداخت می کنم، پاکبانان از افراد ضعیف جامعه هستند و باید به آن ها کمک کنیم.

نگرانی واگذاری محله به حال خود بودم

شهروند منطقه دیگری از گلستان نیز در این باره می‌گوید: هر وقت از من تقاضای ماهیانه شده است، پرداخت کردم.

او که گمان می کرد پرداخت ماهیانه مانند شارژ وظیفه هر شهروند است، افزود: من همواره به موقع پرداخت می کردم و نگران بودم که اگر این مبلغ را بدهم، محله را به حال خود رها کنند.

کسی اجازه دریافت پول اضافی از مردم ندارد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گلستان در واکنش به دریافت «ماهیانه» توسط برخی از نیروهای خدمات شهری شهرداری گلستان از مردم، به خبرنگار مهر گفت: چیزی به نام «ماهیانه» نداریم و هیچ اجباری هم برای پرداخت آن از سوی مردم وجود ندارد.

موسی قلی زاده اظهار داشت: تمام نیروهای خدمات شهری گلستان توسط بخش خصوص اداره می شود، اما با این حال حقوق آن ها بر اساس قانون وزارت کار و به موقع پرداخت می شود و برای عدم دریافت پول اضافی از مردم هم به بخش خصوصی و هم به نیروهای خدمات شهری تاکید شده است.

وی با بیان این که تاکنون شهرداری تاخیری در راستای پرداخت مطالبات بخش خصوصی در این راستا نداشته است، توضیح داد: دریافت ماهیانه از سوی نیروهای خدمات شهری هیچ منطق و قانونی ندارد، اما حال این که اگر مردم خودشان علاقه دارند، به پاس زحمات نیروهای خدمات شهر مبلغی به عنوان پاداش به آن ها بدهند، موضوع دیگری است، که ما نمی توانیم در این امر دخالت کنیم.

این که رسیدگی مالی و حفظ کرامت پاکبانان، از وظایف شهرداری و یا پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری است، بر کسی پوشیده نیست، باید این قشر زحمتکش در حدی تامین شود، که نیاز به دریافت مبالغی به عنوان «ماهیانه» و یا هر عنوان دیگری نداشته باشند و در این خصوص از مسئولین شهری انتظار رسیدگی به این عزیزان می رود.