به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی نجباء، «احمد عقل» سفیر فلسطین در عراق پس از اظهارات صهیونیستی ترامپ علیه قبله اول مسلمانان جهان، با حضور در مقر مرکزی مقاومت اسلامی نُجَباء در بغداد، با حجت‌الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» دبیرکل این جنبش دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، طرفین در این دیدار ضمن بررسی اوضاع فعلی منطقه بر لزوم اتحاد مسلمانان جهان در مقابل صهیونیسم و استکبار جهانی تاکید کردند.

دبیرکل نُجَباء، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد قدس را محکوم و صراحتاً تاکید کرد: آمادگی کامل برای دفاع از قدس شریف را داریم.

شیخ اکرم الکعبی افزود: قانون انتقال سفارتخانه کشورهای استکباری به قدس، عملی تحریک آمیز و برای رسمیت دادن به رژیم منحوس صهیونیستی است.

در پایان این دیدار، سفیر فلسطین نیز از مواضع حمایتی نُجَباء در مورد این کشور و اعلام آمادگی این گروه مقاومت برای دفاع از مرزهای اسلامی قدردانی کرد.