به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای ویژه برنامه های ستارگان پرفروغ، جشن تولد۲۷ شهید متولد دی ماه عصر امروز شنبه ۹ دی با حضور خانواده معظم شهدا در فرهنگسرای خاتم(ص) برگزار می شود.

این ویژه برنامه ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تکریم خانواده آنان به صورت ماهانه برگزار می شود و اولین اجرای زمستانی این ویژه برنامه در سال ۹۶ به جشن ولادت ۲۷ شهید متولد دی ماه در منطقه و تکریم خانواده آنان اختصاص دارد.

ستارگان پرفروغ با رویکرد الگوسازی سبک زندگی شهدا، انتقال و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان، توجه به مضامین مطرح شده در وصیت‌نامه شهدا و ترویج فرهنگ و ارزش‌هایی همچون ایثار، جهاد و شهادت اجرا می شود.

قرائت مجلسی قرآن کریم توسط یونس شاهمرادی قاری ممتاز منطقه ۱۸، سخنرانی سردار رضا غزلی از رزمندگان و راویان دوران دفاع مقدس، شعر خوانی، پخش کلیپ، تجلیل از خانواده ۲۷ شهید متولد دی ماه و برش کیک جشن تولد از جمله بخش های مختلف این برنامه است.

در این برنامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان امیر فرزانه، براتعلی ترک چشمه، تیمور پژوتن، حجت عابد، جعفر رجبی، جمشید اسدیان، حجت الله هنر بخش، حسن خاکباز، حسین احدی امرالله، داود مهربانی بصیر، رجبعلی بابایی، رحمان لک، سعید سعادتمندی، سیف الله دهقان، محمد حنیفه شفاعی، هوشنگ نیک جو، عباس بور بور، علی حسین خانی، علی طلایی، محسن آقا بابائیان، مدافع حرم مرتضی کریمی، مصطفی رجبی، منصور جباری، مهدی بهادری اصفهانی، غلامحسن عطایی و یحیی خمسه ای، از خانواده های آنان تجلیل می شود.

برنامه مذکور روز شنبه ۹ دی ساعت ۱۷ در فرهنگسرای خاتم(ص) واقع در یافت آباد، شهرک ولیعصر،خیابان حیدری جنوبی،خیابان پژاند، بوستان لواسانی برگزار می شود.