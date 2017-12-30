به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده اعلام کرد: محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور و با توجه به ابعاد بین‌المللی آن نیازمند امکانات و لوازمی است که بر اساس همین نیاز در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تصمیم به انتقال محل برگزاری به شهر آفتاب گرفته شد.

وی ادامه داد: در این مدت اگرچه همکاری و همراهی شهرداری تهران برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه قابل توجه بود اما وجود بعضی مشکلات زیرساختی موجب شد فعالان عرصه نشر نسبت به ادامه برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب تا زمان تکمیل شدن آن دچار تردید و بازنگری شوند. این موضوع در جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه با حضور تعدادی از معاونان محترم شهرداری مورد توجه و بررسی دقیق قرار گرفت.

امیرزاده توضیح داد: علاوه بر آن جلسات متعددی برای بررسی بیشتر موضوع برگزار شد که در نهایت بر اساس اعلام مصلای امام خمینی (ره) مبنی بر تکمیل رواق‌های شرقی و غربی تا زمان برگزاری نمایشگاه، بر اساس نظر صنوف نشر و مصوبه شورای سیاست‌گذاری، سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد: البته ما تفاهم نامه ۶ ساله‌ای با شهرداری تهران برای در اختیار قرار گرفتن مجموعه شهرآفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب داریم که تا سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد و بر اساس همان تفاهمنامه چنانچه امکانات زیرساختی و فضای مسقف در این مجموعه تامین شود، نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: در واقع این جابجایی به نوعی همکاری با شهرداری تهران برای ایجاد فرصتی در جهت آماده سازی بیشتر شهرآفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران است.

بر اساس این گزارش، سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.