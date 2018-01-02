وحید اسداللهی نوازنده شناخته‌شده «نقاره» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات حضورش در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است همراه با دو فرزندم محمد و رضا کنسرت بی کلامی را حین برگزاری جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار کنیم. در این کنسرت بیش از ۱۵ قطعه بی‌کلام موسیقی فولکلور منطقه آذربایجان با ترکیب سازی گارمون، پرکاشن و نقاره به علاقه مندان ارایه می شود.

وی ادامه داد: من همراه با گروه های مختلف موسیقی اصیل ایرانی و پاپ حضور فعالی در جشنواره های موسیقی فجر داشته ام، اما این بار فرصت تازه ای فراهم شد تا همراه با گروه «اسداللهی ها» فضای متفاوت و جدیدی را تجربه کنیم که بعد از برگزاری کنسرت ۱۳ تیر در فرهنگسرای نیاوران تهران می تواند تجربه لذت بخشی برای ما باشد. یکی دیگر از انگیزه هایی که باعث شد چنین برنامه ای را برای کنسرت در نظر بگیریم اجرای درست قطعات فولکلوریک موسیقی آذربایجان است که متاسفانه در سال های اخیر شاهد به صحنه رفتن اجراهای اشتباهی از آن هستیم.

این نوازنده آذری تصریح کرد: ما در این کنسرت به سهم خود ظرفیت های واقعی موسیقی آذربایجان را به مخاطب معرفی می‌کنیم زیرا لازم است موسیقی این منطقه به صورت ریشه ای و واقعی به مخاطبان شناسانده شود. به هر حال این کنسرت ادامه برنامه قبلی ما در فرهنگسرای نیاوران است که اصلا انتظار استقبال قابل توجه تماشاگران را نداشتیم اما خوشبختانه با اقبال رو به رو شد و به همین دلیل مدیران جشنواره موسیقی فجر از ما برای حضور در جشنواره دعوت کردند.

اسداللهی که ۴۵ سال است به طور حرفه ای به نوازندگی نقاره مشغول است، بیان کرد: جوانان نوازنده ما باید در شرایطی قرار بگیرند که آثار اورجینال موسیقی فولکلوریک منطقه آذربایجان را بشنوند و آنها را دوباره اجرا کنند و همین جشنواره موسیقی فجر می تواند فرصت خوبی برای شنیده شدن چنین آثاری باشد. البته جای شکرش هم باقی است که قبلا به موسیقی فولکلور، موسیقی محلی می گفتند اما مدتی است این واژه دیگر استفاده نمی شود.

وی در پایان گفت: اوضاع موسیقی آذری در ایران چندان مطلوب نیست و در بسیاری از کنسرت ها و اجراها از موسیقی ترکیه ای به عنوان موسیقی آذربایجانی استفاده می کنند. حتی من در بسیاری از کنسرت ها دیده ام که به قدری شان و منزلت این موسیقی را پایین می آورند که گویی موسیقی کوچه بازاری دسته چندمی است. به هر حال ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم که در این کنسرت نماینده خوبی برای موسیقی منطقه آذربایجان باشیم.

کنسرت گروه وحید اسداللهی ساعت ۲۱:۳۰ روز سه شنبه ۲۶ دی ماه در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران میزبان مخاطبان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.