قرق های اختصاصی از مهم ترین دستاوردهای محیط زیست در دهه اخیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره قرق های اختصاصی و اثر آن در حفاظت از تنوع زیستی با بیان اینکه یکی از اصولی ترین راهبردهای سازمان جهت حفاظت از تنوع زیستی، جلب مشارکت سرمایه های اجتماعی و نیروهای اثرگذار در حفاظت از تنوع زیستی است، گفت: مقوله قرق های اختصاصی یکی از مهم ترین دستاوردهای سازمان در یک دهه اخیر است.

سرپرست معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرق های اختصاصی از جمله موضوعاتی است که باید با قوت توسعه پیدا کند و از همین رو سازمان تلاش می کند با جلب همکاری سایر دستگاه های اجرائی اثرگذار، فرآیند صدور مجوز برای قرق ها را تسهیل کند.

متولی قرق اختصاصی حق صدور پروانه شکار ندارد

وی ضمن تاکید بر اینکه متولی قرق اختصاصی صرفا در زمینه حفاظت و بهره برداری حیات وحش در قرق های اختصاصی فعالیت می کند، تصریح کرد: حفظ حقوق عرفی و قانونی مرتعداران و مالکان اراضی از ضروریات ایجاد قرق های اختصاصی حیات وحش است و متولی قرق اختصاصی حق صدور پروانه شکار را ندارد.

ظهرابی خاطرنشان کرد: صدور پروانه شکار تنها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است اما منافع آن صرف تامین هزینه های حفاظت قرق اختصاصی می شود.

امسال ۸۰ پروانه شکار در قرق های اختصاصی صادر می شود

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سال جاری حدود ۸۰ پروانه شکار در قرق های اختصاصی صادر خواهد شد، گفت: معتقدم اگر منافع حاصل از شکار در راه حفظ تنوع زیستی و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی صرف شود، اقدامی مثبت و ضروری است.

سرپرست معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تلاش های صورت گرفته در معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی طی ماه های اخیر به منظور ایجاد راهکاری قانونی برای اعمال سیاست مشارکت جوامع بومی و محلی در منافع حاصل از شکار، اظهار کرد: واقعی کردن قیمت پروانه شکار، فراهم کردن شرایط برای بهره مندی جوامع بومی و محلی از منافع حاصل از شکار، همچنین صرف بخشی از منافع یاد شده در راستای حفاظت از منطقه و جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه اهدافی است که در این راستا دنبال می شود.

وی مروری هم بر روند صدور پروانه شکار در منطقه داشت و گفت: پس از سرشماری حیات وحش و بررسی شرایط جمعیت گونه، ترکیب سن و جنس جمعیت، با اعمال روش های علمی، میزان جمعیت قابل برداشت تعیین و سپس با مشارکت جوامع بومی و محلی پروانه های شکار صادر می شود.

به گفته ظهرابی، برای حمایت از شکارچیان بومی درصدی از پروانه های شکار برای جوامع روستائی حاشیه و داخل مناطق به قیمت پائین صادر خواهد شد.