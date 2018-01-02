«طلایی» تنها مربی ثابت تیم ملی کشتی است/ بهترین تصمیمات اتخاذ شد

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مصوبات اخیر شورای فنی که با معرفی مسئول امور فنی تیم ملی بزرگسالان و ابقای سرمربیان تیمهای نوجوانان، جوانان و امید همراه بود، بهترین تصمیماتی محسوب می شود که با توجه به داشته های موجود اتخاذ شد.

وی در خصوص حضور مجدد محمد طلایی در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان افزود: طلایی از مربیان جوان و فنی کشتی است که اخلاق و رفتار او همواره زبانزد اهالی کشتی بوده و هست. به همین دلیل با توجه به تجارب و توان بالای فنی او تصمیم گرفته شد طلایی به عنوان تنها مربی ثابت در کادر فنی تیم ملی حضور داشته باشد. همچنین دیگر مربیان کادر فنی بصورت ادواری انتخاب و در اردوهای تیم ملی مشغول خواهند شد.

پیشکسوت کشتی کشورمان با اشاره به حضور رسول خادم به عنوان مسئول امور فنی تیم ملی ادامه داد: این وضعیت تا زمان رقابتهای انتخابی ادامه خواهد داشت و ما تا آن زمان با بررسی بیشتر به انتخاب سرمربی و کادر فنی ثابت تیم ملی اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در پایان گفت: در رده های نوجوانان و جوانان هم با توجه به نظر مدیرفنی تیم های پایه تصمیم گیری صورت گرفت که در نهایت به ابقای تقی اکبرنژاد و غلامرضا محمدی در تیم های جوانان و نوجوانان انجامید. ضمن اینکه علیرضا رضایی هم به عنوان بهترین گزینه سرمربیگری تیم امید در این مسئولیت ابقا شد و مطمئنا می تواند با کادر فنی تیم ملی بزرگسالان هم تعامل و همکاری داشته باشد.