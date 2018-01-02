یزدان سیف در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برگزاری مناقصه برنج در زمان ممنوعیت واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، اظهارداشت:فرآیند خرید شرکت بازرگانی دولتی و دستگاه های دولتی با بخش خصوصی تفاوت زیادی دارد، چون ما ملزم به رعایت قانون مناقصات هستیم باید تشریفات سه ماهه ای را در این زمینه داشته باشیم که تازه به مرحله ثبت سفارش برسیم.

وی اضافه کرد: این درحالی است که یک تاجر بخش خصوصی اگر همین الان تصمیم بگیرد برنج بخرد می تواند ثبت سفارش انجام دهد، اما ما مجبور هستیم آگهی بدهیم و مناقصه برگزار کنیم، از روزی که آگهی می دهیم یک هفته بعد شروع به توزیع اسناد می کنیم، که این کار حدود ۴۵ روز به طول می انجامد، بعد از ۴۵ روز می توانیم پاکت را باز کنیم، بنابراین با توجه به اینکه این فرایند طولانی است ما مجبوریم مقدمات را فراهم کنیم ربطی هم به ثبت سفارش ندارد چون در این تاریخ ثبت سفارشی انجام نشده و هم اکنون ثبت سفارش واردات برنج برای همه از جمله شرکت بازرگانی دولتی ممنوع است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در واقع بعد از اینکه آگهی داده می شود دو ماه طول می کشد تا ما متوجه شویم از چه کسی می توانیم برنج خریداری کنیم، چون قیمت هر جا کمتر باشد از آنجا خریداری می کنیم، یعنی در این مدت هیچ برنجی وارد نشده فقط یک مناقصه برگزار شده است.

سیف درباره اینکه آیا بعد از این دوماه نیز شرکت قادر خواهد بود ثبت سفارش انجام دهد؟، گفت: اگر ثبت سفارش باز باشد می توانیم این کار را انجام دهیم، اگر باز نباشد تمدید و اعلام می کنیم تاریخ حمل را یک ماه عقب تر ببرند.

معاون وزیرجهاد کشاورزی درباره اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی مناقصه را هم اکنون انجام داده و برگزاری آن را به بعد از آزاد شدن واردات برنج موکول نکرده است؟، افزود: به دلیل اینکه ما با محدودیت زمانی مواجه هستیم و حداکثر تا اول تیرماه می توانیم برنج وارد کشور کنیم بعد از آن با ممنوعیت واردات در فصل برداشت مواجه خواهیم شد؛ ولی در حال حاضر به صورت کوتاه مدت ممنوع است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ذخایر استراتژیک نیز افزود: وضعیت ذخایر هم اکنون بسیار خوب است اما از اعلام میزان آن معذوریم.

وی تصریح کرد: برنجی که در قالب برگزاری مناقصه، خریداری می شود، برای «بازتامین» ذخایر استراتژیک برنج است و همانطور که اشاره کردم، در حال حاضر ذخایر استراتژیک برنج در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.