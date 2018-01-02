دواین جانسون: مردان هم به نشانه اعتراض سیاه بپوشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که زنان بازیگر گفتهاند در اعتراض به فرهنگ بهرهگیری جنسی از زنان در هالیوود برای حضور در مراسم گلدن گلوب لباس مشکی میپوشند، دواین جانسون نیز تایید کرد قصد دارد برای همراهی با این اعتراض با لباس مشکی در این مراسم حاضر شود.
وی گفت: مردان هم باید در این اعتراض با زنان همراه شوند و جنبش اعتراض علیه سوءاستفاده جنسی باید در گلدن گلوب امسال در مرکز توجه باشد.
جانسون که در اینستاگرام و شبکههای اجتماعی بسیار فعال است این مطلب را در پستی اعلام کرد.
این درخواست با موافقتهایی هم روبه رو شده و بازیگرانی چون تام هیدلستون، آرمی همر از نامزدهای بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل امسال برای فیلم «مرا به نامت صدا کن» و گرت هدلوند بازیگر «مادباند» از جمله این چهرهها هستند.
اوایل ماه دسامبر شماری از بازیگران زن اعلام کرده بود در مراسم گلدن گلوب که ۷ ژانویه برگزار میشود، چه به عنوان اهداکننده جایزه حضور داشته باشند و چه نامزد، با لباس سیاه حاضر میشوند.
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