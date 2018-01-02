تئاتر بچه های مسجد در قزوین حیاتی دوباره یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هم افزایی دفتر مردمی تئاتر بچه های مسجد دوشنبه شب با حضور اعضا در حوزه هنری قزوین برگزار شد.

در این جلسه علی هوشمند به تجربه موفق تئاتر بچه های مسجد طی سال های دهه شصت و تربیت هنرمندان شاخص اشاره کرد و گفت: بازگشایی و حیات دوباره تئاتر بچه های مسجد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با همدلی به وجود آمده شاهد تربیت چهره های شاخص، متعهد و متخصصی از این سنگر مقدس در فضای فرهنگ و هنر کشور باشیم.

وی افزود: بی شک این تئاتر به دلیل پشتوانه مردمی، حضور چهره های معتقد و انگیزه مند، ظرفیت های استان و هم دلی موجود موفق خواهد شد.

در ادامه این جلسه محسن کریمی مسئول سازمان بسیج هنرمندان قزوین گفت: حوزه هنری قلمروی برای نمایشگران جوان در مساجد گشوده که می تواند به رونق بیشتر مساجد منجر گردد. این مسوول فرهنگی افزود : وقتی هنر به ویژه تئاتر از مساجد آغاز شود و در آن فضای معنوی شکل بگیرد بی شک سمت و سوی آن نیز پربار خواهد بود.

در این جلسه حمید رضا ملازینل معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری، ارزان بودن، جنبه های مردمی و تاثیر گذاری را از ویژگی های تئاتر مسجدی برشمرد و خاطرنشان کرد:باید امکانات لازم در اختیار این گروه ها قرار گیرد تا بتوانند استعدادهای هنری خود را شکوفا کرده و در معرض دید علاقمندان قرار دهند.