شش حفار غیرمجاز در شاهرود دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، یدالله یحیی پور از دستگیری شش حفار غیرمجاز در شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این افراد با هدف به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و با استفاده از آلات، ادوات حفاری و دو دستگاه فلزیاب، اقدام به انجام حفاری غیر مجاز در منزل یکی از شهروندان کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه حمل و نگهداری دستگاه فلزیاب بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع است، افزود: بر اساس ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای دستگاه فلزیاب (مصوب ۷۹)، هر گونه ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون اخذ مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی ممنوع و مرتکب به مجازات مقرر در قانون، محکوم می‌شود.

مسئول واحد حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ابراز داشت: چنانچه دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر ضبط دستگاه به نفع سازمان میراث فرهنگی، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

یحیی پور در ادامه تصریح کرد: با توجه به کشف دستگاه فلزیاب از متهمان و حفاری صورت گرفته در منزل مسکونی، علاوه برضبط دستگاه فلزیاب به نفع سازمان میراث فرهنگی، هر یک از متهمان به تحمل حبس تعلیقی محکوم شدند.

وی افزود: با توجه به ضرورت حفاظت از میراث گذشتگان و انتقال این داشته‌های فرهنگی به نسل‌های آینده، هم‌استانی‌ها می‌توانند هرگونه تخلف، تعرض، تخریب یا حفاری غیرمجاز علیه آثار تاریخی را به شماره ۳۱۷۰۵ سامانه خبری یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن رسیدگی وشود.