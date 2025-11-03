کشف‌ ۲ دستگاه فلزیاب و دستگیری ۳ متهم در شهرستان دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پاک اظهار کرد: طی گشتزنی نیروهای انتظامی شهر سی سخت در مسیر این شهر به پادنا محدوده گردنه بیژن، ۲ دستگاه فلزیاب با متعلقات در یک خودروی شخصی کشف و ضبط شد.
وی افزود: در پی این عملیات یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ نیز متوقف شد.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا تصریح کرد: با استناد به قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۵ استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب بدون اخذ مجوز از وزارت میراثفرهنگی جرم محسوب میشود.
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