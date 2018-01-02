فعلا نیاز به ورود سپاه نیست/ اغتشاشات پروژه ای ضد انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی بروز برخی اغتشاشات در نقاطی از کشور سردار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا سپاه برای آرام کردن اعتراضات به کمک نیروی انتظامی آمده است» گفت: تاکنون اعلام نیاز خاصی از جانب نیروی انتظامی برای ورود سپاه نبوده و موارد بسیار کوچکتر از آن بوده است که نیاز به ورود سپاه باشد.
وی افزود: با تدبیری که وزارت کشور به کار بسته، حفاظت از اموال مردم و برقراری امنیت صورت گرفته است. البته در برخی از شهرستانها درخواستهایی از بخشهایی از بسیج برای کمک به ناجا صورت گرفته است که از طریق سردار غیبپرور، رئیس محترم سازمان بسیج هماهنگیهای لازم صورت گرفت و به دوستان کمک کردند. اما همانطور که گفته شد تا این لحظه شرایط و درخواستی که نیازمند به ورود سپاه باشد، گزارش نشده است.
مسئول روابط عمومی کل سپاه همچنین درباره اوضاع تهران و اینکه آیا سپاه برای آرام کردن اوضاع پایتخت وارد شده است گفت: در تهران قرارگاه ثارالله (ع) مسئول برقراری امنیت است که تدابیر لازم از سوی آنها اندیشیده شده است.
سردار شریف اظهار کرد: جریانی که در پی تخریب اموال عمومی و وسائل مردم، ایجاد اغتشاش و ناامنی روانی در جامعه بود به برکت تدابیر اندیشیده شده و هماهنگیهای خوبی که توسط قرارگاه ثارالله (ع) تهران در تعامل با مجموعه دستگاههای امنیتی انتظامی کشور انجام شد ناکام مانده است.
سخنگوی سپاه افزود: مزاحمتها برای مردم و تخریب اموال عمومی در حدی نبود که نیاز به بسط و گسترش حضور میدانی نیروها داشته باشد. چیزی که مهم است این است که خوشبختانه در این مرحله افکار عمومی، بهویژه مردم، خیلی سریع بین جریانی که دنبال ایجاد ناآرامی و اغتشاش بودند و آنهایی که با اعتراض به دنبال دریافت مطالبات اقتصادی و معیشتی بودند، تفکیک قائل شدند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دشمنهای ما از احمق ها هستند، تصریح کرد: حمایتهای صریح، واضح و رسمی آمریکاییها، صهیونیستها و آل سعود از فتنهگران و آشوبگران کمک کرد که افکار عمومی این را به سرعت تشخیص و تمیز دهند و بحمدالله با اقدامات خوبی که هم دولت و هم سایر دستگاهها و نهادها داشتند، اوضاع تحت کنترل قرار گرفته است.
سردار شریف با تاکید بر این که شواهد نشان می دهد اغتشاش های چند روز اخیر اقدام و پروژه ای ضد انقلابی است که با حمایت پیدا و پنهان سرویس های جاسوسی و امنیتی دشمنان ملت ایران صورت پذیرفته است، گفت: مقامات آمریکایی و همنوایان کاخ سفید و رسانههای وابسته به امپریالیسم رسانهای غرب قادر نخواهند بود، خللی به عزم و اراده ملت ایران در دفاع از انقلاب و کشور وارد سازند و به فضل الهی با برچیده شدن بساط فتنهگران و اغتشاشگران جبهه شکستخوردگان از ایران رسوا خواهند شد و مسئولان محترم در کمال امنیت و آرامش برنامههای خود را برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازهای بحق معترضان دنبال خواهند کرد.
نظر شما