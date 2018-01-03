مک مستر: آمریکا از پاکستان مایوس شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا طی اظهاراتی گفت: این یک حقیقت است که پاکستان یک کشور حامی تروریسم است و در مبارزه با تروریسم سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته است.

مستر در مصاحبه با خبرنگاران بیان داشت که حمایت پاکستان از تروریست ها، واشنگتن را از اسلام آباد مایوس ساخته است.

وی تاکید کرد که پاکستان بین گروه های تروریستی تمایز قائل می شود؛ اسلام آباد تنها تروریست هایی را هدف قرار می‌دهد که تهدیدی برای پاکستان به حساب می آیند و از سایر گروه‌های تروریستی به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده می‌کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا افزود: پاکستان در واقعیت با این سیاست دوگانه خود بر ضد منافع کشورش کار می‌کند، آنها در خاک خود به طالبان و شبکه حقانی که بخشی پاکستان و افغانستان را به جهنم تبدیل کرده‌اند، پایگاه امن داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اولین پیام توئیتری خود در سال نو میلادی، پاکستان را آماج حملات لفظی خود قرار داد و ادعا کرد: آمریکا کورکورانه بیش از ۳۳ میلیارد دلار در طول ۱۵ سال اخیر به پاکستان کمک کرده است؛ در حالی که آنها چیزی جز دروغ و فریب به ما تحویل نداده و رهبران ما را احمق پنداشته اند.

وی در ادامه مدعی شد: آنها به تروریست هایی که ما در افغانستان به دنبالشان هستیم، پناه داده اند!

«نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز روز گذشته با تکرار اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر قطع ۲۲۵ میلیون دلار از کمک های مالی این کشور به اسلام آباد گفت: کمک های خود به پاکستان را نه به خاطر رای مثبت اسلام آباد به قطعنامه فلسطین در شورای امنیت بلکه به خاطر پناده دادن به گروه های تروریستی قطع می کنیم.

هیلی در ادامه گفت که ما از ترامپ تقاضا داریم که کل کمک های مالی به پاکستان را قطع کند. وی در ادامه مدعی شد که پاکستان به تروریست هایی که در افغانستان به نظامیان آمریکایی حمله می کنند، پناه می دهد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت که اسلام آباد در راستای مبارزه با تروریسم صرفا در بعضی موارد با واشنگتن همکاری می کند، ما خواهان همکاری کامل پاکستان با آمریکا در این زمینه هستیم.