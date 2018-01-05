۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

انجمن نویسندگان آمریکا نامزدهایش را شناخت/ جای خالی «دانکرک»

انجمن نویسندگان آمریکا اسامی نامزدهای هفتادمین دوره جوایز سالانه خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) شب گذشته ۱۴ دی ماه با اعلام اسامی نامزدهای این دوره در حالی از فیلم‌های مطرح سال چون «برو بیرون»، «لیدی برد» و «لوگان» در میان نامزدهای خود نام برد که «دانکرک»، «پست» و «همه پول‌های دنیا» جایی در این میان نیافتند.

نامزدهای این دوره عبارتند از:

در بخش فیلمنامه غیراقتباسی

«مریض بزرگ» نوشته امیلی وی.گوردون و کمیل نانجیانی

«برو بیرون» نوشته جردن پیلی

«من، تونیا» نوشته استیون راجرز

«لیدی برد» نوشته گرتا گرویگ

«شکل آب» نوشته گی‌یرمو دل تورو و ونسا تیلور

در بخش فیلمنامه اقتباسی

«مرا با نام خودت صدا کن» نوشته جیمز آیوری بر مبنای رمانی از آندره آسیمان

«هنرمند فاجعه» نوشته اسکات نویشتاتر و مایکل اچ. وبر بر مبنای کتابی از گرگ سسترو و تام بیسل

«لوگان» نوشته اسکات فرانک، جیمز منگولد و مایکل گرین

«بازی مالی» نوشته آرون سورکین بر مبنای کتابی از مالی بلوم

«ماد بوند» نوشته ورجیل ویلیامز و دی ریز بر مبنای رمانی از هیلاری جردن

انجمن نویسندگان آمریکا اسامی برندگان جوایز خود را ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ معرفی می‌کند.

