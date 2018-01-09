مجله مهر: تلگرام بسته شد و به دنبالش پای فیلترشکنها به گوشیهایمان باز شد. فیلتر بودن چند روزه تلگرام زندگی را برای بخش قابل توجهی از افراد جامعه سخت کرد. عدهای از سخت شدن گپهای مجازیشان گفتند، عدهای دیگر از نداشتن کانالهای خبریشان شکایت کردند و بعضی هم به خاطر رد و بدل نشدن فایلهای کاریشان ناراضی بودند. انگار نه انگار که تا همین چند وقت پیش برای فرستادن فایلهایمان از ایمیل، خواندن خبرها از خبرگزاریها و فرستادن پیامهایمان از چت و پیامک استفاده میکردیم.
تلگرام بد عادتمان کرده بود. ما همه تخممرغهایمان را در سبدی ریخته بودیم که خودمان هم فکر نمیکردیم، روزی در دسترس نبودنش کمی روند کارها را برایمان دشوار کند. تا جایی که عدهای حتی سرمایه به پایش ریختند و در آن به کسبوکار مشغول شدند. برای همین شاید فیلتر شدنش معادلات را برای خیلیها به هم زد. اما همین بسته شدن کافی بود تا برای رد و بدل کردن پیامها و پیش بردن کارمان به دنبال نرمافزارهای جایگزین برویم و رفتهرفته به جای نمونههای خارجی اسم پیامرسانهای وطنی به گوشمان بخورد. «آی گپ» یکی از همینها بود یک پیامرسان داخلی که بعد از دو سال حالا این روزها به واسطه اتفاقات پیشآمده حواس اهالی فضای مجازی را بیشتر از قبل به خودش جمع کرده. پیامرسانی که مدیر آن معتقد است؛ داخلی بودنش به کاربران ایرانی این امکان را میدهد تا با خیال راحت روی آن سرمایهگذاری کنند آنهم بدون اینکه دغدغهای برای فیلتر شدن یا از دست رفتن مطالب و کانالهایش داشته باشند. یک نرمافزار وطنی که سازندگانش مدعیاند تا ۲۰ میلیون کاربر ایرانی ظرفیت دارد و برای روز به روز بهتر شدنش کمی اعتماد لازم است و اندکی فرصت؛ آنهم به تیمی که تمام سازندگانش جوانهای ایرانی زیر ۳۰ سال هستند.
آی گپ نتیجه کار جوانهای زیر ۳۰ سال است
« ما اینجا چارت شرکتی نداریم این کاری بوده که ۱۰ جوان برنامهنویس همه با هم آن را انجام دادهاند.» این نقطه شروع گپ و گفتمان با«محمد رسول کاظمی» مدیر، بنیانگذار و برنامهنویس این پیامرسان بود. یک جوان ۳۰ ساله که در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت شبکه از دانشگاه تهران است و میگوید؛ تمام اعضای تیم سازندهشان هم جوانهای زیر سی سالاند. جرقه کار درست از سال ۹۳ زده شد. زمانی که شاید در اوج استفاده از نرمافزارها و پیامرسانهای رنگ به رنگ خارجی کمتر کسی به فکر ساخت یک پیامرسان داخلی بود. چیزی که ساخته دست سازندهها و برنامهنویسهای وطنی باشد؛ بنابراین نبود همین اتفاق خودش بهانهای شد برای سازندگان آی گپ که برای ساختن دست به کار شوند و نهایتاً در آبان ماه ۹۴ از آن رونمایی کنند.
با پیامرسان ایرانی دیگر دغدغه فیلتر شدن نداریم
شاید یکی از اولین سؤالهایی که در مواجهه با یک پیامرسان ایرانی به ذهن بیشترمان خطور میکند این است که بین نمونههای با کیفیت خارجی مثل تلگرام که اتفاقاً بین مخاطب ایرانی هم حسابی جای خودش را باز کرده چرا باید به سراغ استفاده از یک نمونه داخلی رفت؟ « اپلیکیشن های داخلی این امکان را میدهد که دیگر دغدغهای برای فیلتر شدن و به دنبال آن از دست رفتن اطلاعات و یا کانالهایشان نداشته باشند. مثل اینکه تمام کسانی که این چند سال روی تلگرام کار میکردند و به قول خودشان از طریق کسبوکار در آن پول در میآوردند، الان نگران این هستند که تمام زحمتشان از دست رفته باشد؛ اما اگر ما نمونه داخلی داشته باشیم دیگری این ترس و دلهره را نداریم که این پیامرسان چه روزی فیلتر میشود یا تا کی میشود به فعالیت در آن ادامه داد. تا جایی که ما تمام این بسترها را در پیامرسانمان پیادهسازی کردیم؛ یعنی همه کسانی که میگویند ما همه خدماتمان را در تلگرام ارائه میدادیم. همانها را میتوانند در پیامرسانهای ایرانی هم ادامه دهند. از طرف دیگر وقتی شما از پیامرسان ایرانی استفاده میکنید ترافیک کل پیامها نیمبها حساب میشود. حتی به ما قول دادهاند که این قیمت به یکسوم بها هم برسد یعنی شما وقتی سه گیگ دانلود میکنید یک گیگ محاسبه میشود.»
مردم بابت امنیت در آی گپ خیالشان راحت باشد
وقتی از «محمد رسول کاظمی» در مورد خود آی گپ و اینکه اصلاً این پیامرسان نسبت به رقبای داخلی و خارجی خودش چه مزیتی دارد در جوابمان اینطور میگوید: « طرز فکری بین مردم ما وجود دارد مبنی بر اینکه پیامرسانهای داخلی به لحاظ امنیتی مشکل دارند. ما برای برطرف کردن این نگرانی از همان ابتدای امر سعیمان را روی دو تا موضوع گذاشتیم یکی اینکه ما اولین شرکتی هستیم که کل تولیدات تا به الانمان را به صورت open sorceروی اینترنت گذاشتیم این کار باعث میشود اولین نقطه تعامل ما با مردم باشد. موضوع دیگر اینکه ما تنها پیامرسانی هستیم که رمزنگاری میکنیم. یعنی به این صورت که کل فایلها و پیامهای کاربران در آی گپ به صورت رمزنگاریشده در آنجا به جا میشود.»
این اتاق هم دفتر گروه سازنده آی گپ است.جایی که ایده هایشان در آنجا شکل می گیرد.
بعد از فیلتر تلگرام کاربرانمان دو برابر شد
طبق صحبتهای آقای کاظمی از عمر پیامرسان آی گپ تقریباً دو سالی میگذرد. پیامرسانی که در حال حاضر چیزی حدود ۲۰۰ هزار کاربر ایرانی در آن عضو هستند. اما جالب اینجاست که بعد از فیلتر شدن تلگرام این عدد با رشد قابلتوجهی رو به رو بود تا جایی که قبل از این اتفاق تعداد کاربران آی گپ طی این دو سال ۱۰۰ هزار نفر بوده و با فیلتر شدن تلگرام طی یک هفته ۱۰۰ هزار کاربر دیگر به جمعیت اعضای آن اضافه شده است.
برای ۲۰ میلیون کاربر ایرانی ظرفیت داریم
احتمالاً شما هم بعد از فیلتر شدن تلگرام برای رفع نیازهای روزمره در جا به جا کردن اطلاعات و پیامهایتان به سراغ پیامرسانهای ایرانی رفتهاید. پیامرسانهایی که شاید طی این مدت به خاطر ترافیک و حجم کاربران با مشکلاتی مثل قطع و وصل شدن به نت و یا حتی کند شدن سرعت پیامها رو به رو بودند. اتفاقی که به وجود آمدن آن این سؤال را برای بسیاری از ما ایجاد کرد که شاید پیامرسانهای داخلی هنوز به آن قدرت و ظرفیت نرسیدهاند که بخواهند پاسخگوی نیاز کاربران میلیونی در داخل کشور باشند. سؤالی که وقتی آن را مطرح میکنیم با این پاسخ آقای کاظمی رو به رو میشویم .« ما در این زمینه مشکلی نداریم چون زیر ساخت آن را تهیه کردیم و تا ۲۰ میلیون ایرانی را در شبکه میتوانیم پشتیبانی کنیم. ولی خب با این حال در این چند روز خیلی از افراد بودند که با ما تماس گرفتند و اطلاع دادند که برای وصل شدن به«آی گپ» با مشکل مواجه شدند. در نهایت وقتی ما بررسی کردیم به دو نکته رسیدیم؛ اول اینکه افراد با فیلتر شدن تلگرام سراغ فیلترشکن رفتند شما وقتی با فیلترشکن آی گپ را باز میکنید با توجه به ترافیکی هم که وجود دارد در حقیقت برای وصل شدن دارید یک کار رو دو بار انجام میدهید که خود همین باعث پایین آمدن سرعت یا قطع شدن میشود.»
توقعات مردم از ما بالاست
محمد رسول کاظمی معتقد است که با همه این اوصاف باز هم پیامرسانهای ایرانی قابلیت این را دارند که با نمونههای خارجی آن رقابت داشته باشند.« خب نمیتوانیم بگوییم که همه جوره کاملیم. ما تنها پیامرسانی هستیم که نسخه دسکتاپ، وب،ios و اندروید را در داخل دارد که مسلماً ما باید به همه اینها رسیدگی کنیم. از طرف دیگر هم فقط سه سال است که کار را شروع کردیم. بهعنوان مثال خیلی از کاربران هستند که به ما پیام دادند و از ما خواستند که مولتی اکانتس را اضافه کنیم. خب یک همچین چیزی را خود تلگرام بعد از ۱۰ سال اضافه کرده. صحبت اینجاست که توقعات مردم به نسبت بالاست و ما همه اینها را نمیتوانیم همین الآن و در مدت زمان کوتاه اضافه کنیم.»
جایزه یک میلیارد تومانی برای هک کردن آی گپ
اما چیزی که در این میان بیشتر از همه جالب توجه به نظر میرسید ادعای عجیب «محمد رسول کاظمی» به عنوان بنیانگذار آی گپ بود. او هم در خود اپلیکیشن و هم در گفتوگوی ما از تعیین جایزه یک میلیارد تومانی حرف زد. جایزهای که به دست آوردنش منوط به هک کردن آی گپ بود.« قبلاً هم دوروف؛ مدیر تلگرام چنین کاری را کرده بود و من هم میخواهم اعلام بکنم از آنجایی که امنیت در پیامرسان آی گپ حرف اول را میزند اگر کسی بتواند اطلاعات رمزگذاری شده شبکه ما را به صورت کامل هک کند از ما یک میلیارد تومان جایزه خواهد گرفت.»
