به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، فاطمه نوایی زبدهسرایی نوجوانی ۱۵ ساله است که با داستان «یک مشت، نیم مشت» در جشنواره بینالمللی قصهگویی حضور خواهد داشت. این نوجوان قصهگو به توضیح شیوه انتخاب داستان خود که به گویش گیلکی اجرا خواهد شد، پرداخت.
عضو مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صومعهسرا استان گیلان عنوان کرد: «من در دورهی قبل جشنواره با داستان «آن بالا، این پایین» در مسابقه شرکت کردم اما موفق به حضور در جشنواره نشدم، اما اینبار ترجیح دادم داستانی گیلکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از راهنماییهای محمدرسول حقدوست که نقلگوی سرشناسی است، استفاده کردم.»
نوایی ادامه داد: «برای انتخاب داستانم چند کتاب و لوح فشرده را که درباره قصههای شهرمان بود خواندم و بالاخره از میان آنها داستان «یک مشت، نیم مشت» را انتخاب کردم.»
او دلیل انتخاب این داستان و گویش را تاکید بر زبان محلی و زنده نگه داشتن داستانهای بومی خواند: «بسیاری از داستانهای گیلکی داستانهای مستند و واقعیاند. از طرف دیگر فکر کردم برای اینکه کودکان ما بدانند که باید به زبان خود صحبت کنند قدمی بردارم.»
نوایی درباره میزان اثربخشی این شیوه عنوان کرد: «خود من پای نقل آقای حقدوست نسبت به کشف اتفاقها کنجکاو شدم. فکر میکنم داستان باعث میشود اطلاعات ما بالاتر برود، با زبان مادریمان بیشتر آشنا بشویم و بتوانیم تاریخ را منتقل کنیم.»
این قصهگوی نوجوان یکی دیگر از مزیتهای قصهگویی را ایجاد ارتباط با اطرافیان دانست: «من با قصه توانستم ارتباط بهتری با کودکان بگیرم. آنها به حرفهای من گوش میکنند و اگر سوالی مطرح کنم حتما پاسخ میدهند.»
این نوجوان قرار است داستان خود را بهمن امسال در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برای علاقهمندان نقل کند.
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