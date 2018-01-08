اماکن مخروبه جنوب شهرهای استان سمنان سامان دهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر دوشنبه در سومین جلسه دوجانبه ستاد جرائم خاص و کمیته قضایی وانتظامی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ضمن بیان اینکه اماکن مخروبه جنوب شهرهای استان سامان دهی می شوند، ابراز داشت: باید برای برطرف شدن مشکلات در مناطق شناخته شده برای افراد خلاف کار چاره اندیشی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پیرایش اماکن و محیط های شهری باید مورد توجه همگان قرار گیرد، افزود: املاکی که به صورت مخروبه در مناطق شهری وجود دارد می تواند بستری برای تجمع معتادان و انجام مفاسد اخلاقی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه ساماندهی مخروبه ها از ایجاد زمینه برای ارتکاب جرائم اخلاقی پیشگیری می کند، ابراز داشت: در مهلت دو ماهه متولیان امر باید نسبت به ساماندهی این اماکن اقدام کنند و درصورت پیگیر نشدن براساس مصوبات شورای تامین استان این خانه ها تخریب شوند.

آسیابی بابیان اینکه اقدامات صورت گرفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق کافی نیست، تصریح کرد: در قانون هم ظرفیت های لازم برای ساماندهی این اماکن وجود دارد لذا عدم اجرای وظایف قانونی نسبت به صیانت از این اموال ممکن است موجب برخی آسیب ها در جامعه شود.

وی با بیان اینکه موضوع به کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی و همچنین اشتغال و عدم به کارگیری افراد بدحجاب باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: کمک کردن برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی شهرها یکی از اقدامات شوراهای محله شهر محسوب می شود که در این خصوص شوراهای اسلامی شهر وظایف خود به خوبی انجام دادند.