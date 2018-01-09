مدیرجدید دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، آیین معرفی مدیر جدید و قدردانی از محمدصالح مذنبی مدیر سابق این دفتر باحضور فاضل نظری مدیرعامل کانون، مدیرکل فرهنگی اجتماعی سازمان حراست کل کشور و رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
مدیرعامل کانون در این آیین که روز ۱۷ دی ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد در سخنانی بر پرهیز از نگاه جزنگر و داشتن نگرش سیستمی و کلنگرانه به این مجموعهی فرهنگی تاکید کرد.
فاضل نظری در اینباره گفت: هر سازمان یک سیستم است که اجزای آن در کنار هم برای هدفی مشخص تلاش میکنند و این مهم مستلزم داشتن نگاهی کلنگر است.
وی افزود: در یک سیستم اگر هر جزئی به هر دلیل آسیبی ببیند تمام مجموعه آسیب خواهد دید بنابراین باید تلاش کنیم از نگاههای جزئی به بخشهای مختلف سازمان پرهیز کنیم.
مدیرعامل کانون در این آیین ضمن قدردانی از تلاشهای مدیر سابق دفتر مرکز حراست از مدیر جدید این حوزه خواست رویکرد خود را بر مبنای تعامل با نهادهای بالادستی و مجموعه کارکنان سازمان برنامهریزی کند.
نظری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را متشکل از مجموعه کارکنانی دانست که تنها به خاطر عشق و علاقه در این حوزه تلاش میکنند و مقایسه دستمزد آنها با سایر سازمانها گواهی این مدعا خواهد بود.
در این آیین «قاسم تنها» مدیر جدید دفتر مرکزی حراست کانون نیز ابتدا به بیان دیدگاهها و دغدغههای فرهنگی خود در حوزه تربیت کودکان پرداخت در عین حال حوزهی منابع انسانی را نیز مهمترین عامل در توسعهی پایدار عنوان کرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد به هویتبخشی و حفظ کرامت افراد بیش از پیش توجه داشته باشیم و با نگاه به آموزههای دینی، اسلامی و ایرانی مطابق عرف، شرع و قانون با تعامل و تعادل در برنامهها فعالیت کنیم.
محمدصالح مذنبی مدیر سابق دفتر مرکزی حراست کانون نیز در این آیین گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در دوره تصدی خود در این بخش ارایه کرد و گفت: زمانی که این مسوولیت را برعهده گرفتم در دفتر مرکزی حراست کانون از نظر ساختاری و زیرساختها با محدویتهای مواجه بودیم که با تلاش همکارانم در این بخش امروز این محدودیتها دیگر وجود ندارد.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی سازمان حراست کل کشور نیز در این آیین با بیان اینکه حراستی اقتدار دارد و موفق است که مورد اعتماد و وثوق مجموعه باشد، یادآور شد: حراستها باید با اصلاح فرآیندها به مدیران ارشد سازمان کمک کنند و به دنبال مچگیری و یافتن نقاط منفی و ضعف افراد نباشند چرا که نیروی انسانی مهمترین سرمایههای هر سازمانی هستند که نظام برای آنها هزینههای زیادی صرف کرده است.
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