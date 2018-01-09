ترشح اسید زیاد و خالی بودن معده، ایجاد زخم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سارا صرافی زاده با بیان اینکه ریفلاکس معده حالتی است که افراد معمولا بعد از مصرف غذا یا زمانی که معده شان خالی است حس می کنند، افزود: اسید معده به جریان می افتد و این احساس از مجاری گوارشی و مری تا دهان، کاملا حس می شود. این احساس، برای سیستم گوارشی، بسیار تحریک کننده و آزاردهنده است.

وی در ادامه به علل بروز ریفلاکس معده اشاره و بیان کرد: اینکه ریفلاکس معده در اثر چه به وجود می آید، باید گفت در وهله اول داروهای مصرفی متعدد که بسیار رایجند مثل آسپرین، ویتامین سی، قرص آهن، قرص های ضد التهابی غیر استیروییدی می توانند حالت ریفلاکس ایجاد کنند بنابراین باید با آب فراوان خورده شوند .

صرافی زاده، با بیان اینکه گاهی افزایش اسید معده می تواند عاملی باشد که احساس ریفلاکس یا سوزش در معده ایجاد کند، ادامه داد: معمولا ریفلاکس با ضعف های معده همراه است و ٨٠درصد افرادی که آسم و آلرژی دارند دچار ریفلاکس می شوند. ترشح زیاد اسید و خالی بودن معده، موجب زخم می شود و مجموعه این عوامل شرایط ریفلاکس را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه ریفلاکس معده با سبک زندگی افراد، بسیار مرتبط است، تاکید کرد: معمولا افراد سیگاری و افرادی که از غذاهای پرچرب و فست فودها استفاده می کنند بیشتر به ریفلاکس معده مبتلا می شوند. کسانی که حجم معده را پرمی کنند و بعد از غذا می خوابند و یا افرادی که کم تحرکند و کسانی که ترکیبات مختلفی از غذاها را بدون در نظر گرفتن تاثیر آنها بر بدن، به سیستم گوارشی آسیب می زنند، بیشترین ریفلاکس را گزارش می کنند .

این دکتری تغذیه با بیان اینکه استرس و اضطراب هم می تواند باعث ریفلاکس شود، ادامه داد: چون این افراد به پرخوری هیجانی دچارند و هله هوله می خورند، بنابراین، حجم معده تحمل این همه اسید را ندارد و موجب ریفلاکس معده می شود .

وی در ادامه تصریح کرد: تا سه ساعت بعد از مصرف غذا نباید خوابید تا ریفلاکس رخ ندهد. ناراحتی هایی که فرد در سیستم گوارش خود حس می کند مجموعه ای از حساسیت های خاص است و کلی نیست. افراد باید روی تک تک مواد غذایی که مصرف می کنند تمرکز کنند تا آگاه شوند چه زمانی دچار ریفلاکس می شوند .

صرافی زاده، با بیان اینکه مصرف شیرگاو، گندم، حبوبات، تخم مرغ ممکن است ایجاد ریفلاکس کند، افزود: همچنین مصرف میوه و سبزیجات خام، به ویژه گوجه فرنگی، در بعضی افراد، تحریک پذیری معده را بیشتر می کند و موجب ریفلاکس بیشتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه وجود باکتریی در معده به نام هیلیکوباکتری بیگلری، عامل ایجاد نفخ و ورم معده است، گفت: وجود این باکتری، بسیار شایع است و می تواند ریفلاکس را بیشتر کند. در این مواقع، فرد مبتلا با پرهیز غذایی درمان نمی شود و حتما باید دارو مصرف کند تا باکتری از بین برود. نکته بعدی پروبایوتیک ها هستند. این باکتری مفید از بدن حذف شده و افرادی که باکتری های مفید روده شان کم است معمولا گوارش سالمی ندارند و باید از این محصولات مثل کفیر یا لبنیات حاوی پروبیوتیک استفاده یا دارو مصرف کنند.

این دکتری تغذیه ادامه داد: تاثیر نوشابه های سودا و چای و قهوه در همه افراد یکسان نیست. هر فرد باید به تاثیر این نوشیدنی ها در بدن خود آگاهی داشته باشد سپس مصرف کند.

وی با تاکید بر اینکه ادویه جات و مواد نگهدارنده می تواند شرایط را برای افرادی که گوارش سالم ندارند بدتر کند، ادامه داد: به خصوص موادی که در کنسروها و سوسیس و کالباس استفاده می شود ممکن است فرد را دچار سوزش معده و استفراغ کند.

صرافی زاده با بیان اینکه فرد مبتلا نباید غذای حجیم بخورد، افزود: افراد باید از پرخوری پرهیز کنند. دفعات غذای فرد باید در حجم کم باشد. تقسیم بندی غذا کار سختی است ولی افرادی که به این بیماری دچارند باید این موضوع را جدی بگیرند. افراد مبتلا به ریفلاکس معده باید از خوردن چند وعده غذا در طی روز ، غذاهای چرب،فست فودها، مصرف بیش از حد مایعات در حین غذاخوردن ،استفاده از لباس های بسیار تنگ، پرهیز کنند.

وی در آخر اظهار داشت: احساس درد در بیماران زخم معده و ریفلاکس، متفاوت است ولی رعایت غذاییشان شبیه به هم است. افراد در پارامترهای خونیشان التهاب دارند. التهاب، شرایط دردناکی ایجاد می کند. این افراد باید روی رفع التهاب تمرکز و امگا ٣ و زردچوبه و دارچین مصرف کنند.