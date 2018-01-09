«کمی انسانم و بسیار گنجشک‌» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، ۲۳ دو بیتی در این کتاب با تصویرگری سولماز سامیشیراز از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «تکانده شانههای شهر را برف/ زمستان در زمستان تا کجا برف؟ / دعا کن ابرها دیگر نبارند/ ببارد از پر گنجشکها برف.»
این مجموعه دوبیتیها به موضوعهایی همچون تنهایی، طبیعت، جریانهای طبیعی زندگی و... میپردازند.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: «رها، افتاده، عاشق، مهربان، شاد/ پر و بالی به هم میزد، میافتاد/ کنار حوض سنگی داشت گنجشک/ به فواره، پریدن یاد میداد.»
این کتاب ۲۸ صفحه و ۳هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد و با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه قابل خریداری از فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.
نظر شما