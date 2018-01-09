فاز اول مرمت آتشکده ساسانی نطنز به پایان رسید

بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان، حسین یزدانمهر سرپرست اداره میراثفرهنگی نطنز امروز سهشنبه ۱۹ دی ۹۶ گفت: در سال گذشته پیگیریهای لازم از طریق ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان و سازمان میراثفرهنگی با حمایتهای بیدریغ نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی این بنای تاریخی ارزشمند انجام گرفت.
او خاطرنشان کرد: همزمان با حضور تیمهای مطالعاتی در نطنز، مطالعات پیرامون مرمت و احیای این اثر تاریخی آماده و مرمت آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نطنز تأکید کرد: فاز اول مرمت بنای تاریخی آتشکده ساسانی نطنز با اعتباری بالغ بر یکمیلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.
او افزود: در این مرحله از مرمت مواردی همچون آواربرداری و پاکسازی داخل و محدوده اطراف این بنا، طرحبرداری از لنگه موجود و اجرای سه لنگه دیگر، حمل نخالهها و آوار به بیرون از سایت، استحکامبخشی دیوارهای سنگی، تزریق ملاط، اجرای گریو سنگی و مرمت و سنگفرش کردن سطح روی طاقها انجام گرفت و در صورت تخصیص اعتبار در سالهای آتی گنبد سنگی این بنا نیز اجرا خواهد شد.
یزدانمهر خواستار کمک مسئولان استانی و ستادی برای تخصیص اعتبار در راستای آزادسازی زمینهای اطراف این اثر تاریخی شد.
آتشکده ساسانی نطنز یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهرستان نطنز است که به شماره ۱۸۷ در سال ۱۳۱۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
