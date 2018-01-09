۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

فاز اول مرمت آتشکده ساسانی نطنز به پایان رسید

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی نطنز از اتمام فاز اول مرمت آتشکده ساسانی نطنز خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، حسین یزدانمهر سرپرست اداره میراث‌فرهنگی نطنز امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۹۶ گفت: در سال گذشته پیگیری‌های لازم از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و سازمان میراث‌فرهنگی با حمایت‌های بی‌دریغ نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی این بنای تاریخی ارزشمند انجام گرفت.

او خاطرنشان کرد: همزمان با حضور تیم‌های مطالعاتی در نطنز، مطالعات پیرامون مرمت و احیای این اثر تاریخی آماده و مرمت آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نطنز تأکید کرد: فاز اول مرمت بنای تاریخی آتشکده ساسانی نطنز با اعتباری بالغ بر یک‌میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.

او افزود: در این مرحله از مرمت مواردی همچون آواربرداری و پاک‌سازی داخل و محدوده اطراف این بنا، طرح‌برداری از لنگه موجود و اجرای سه لنگه دیگر، حمل نخاله‌ها و آوار به بیرون از سایت، استحکام‌بخشی دیوارهای سنگی، تزریق ملاط، اجرای گریو سنگی و مرمت و سنگ‌فرش کردن سطح روی طاق‌ها انجام گرفت و در صورت تخصیص اعتبار در سال‌های آتی گنبد سنگی این بنا نیز اجرا خواهد شد.

یزدانمهر خواستار کمک مسئولان استانی و ستادی برای تخصیص اعتبار در راستای آزادسازی زمین‌های اطراف این اثر تاریخی شد.

آتشکده ساسانی نطنز یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهرستان نطنز است که به شماره ۱۸۷ در سال ۱۳۱۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

فاطمه کریمی

    IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      واقعا حیفه که چنین آثاری تخریب بشن. کمپین های حمایتی وکمک های مردمی می تونه راه حل خوبی باشه.

