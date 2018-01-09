به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی کتاب «چَمروش» روایت زندگی خلبان شهید مدافع حرم کمال شیرخانی به قلم شهلا پناهی لادانی شنبه بیست و سوم دی ماه در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.

کتاب چمروش مجموعه خاطرات خانواده، دوستان و همرزمان شهید کمال شیرخانی است که به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

خلبان شهید کمال شیرخانی از شهیدان مدافع حرم است که برای دفاع از حریم آل‌الله عازم سوریه شده بود و ۱۴ تیرماه ۱۳۹۳ در نبرد با تروریست‌های تکفیری داعش به شهادت رسید.

این مراسم روز شنبه بیست و سوم دی ماه در سالن باران، فرهنگسرای اشراق واقع در فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، خیابان شهید جعفرپناه برگزار می‌شود.