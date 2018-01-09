به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار عصر سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان، قیام مردم قم را بیانگر مقابله ملت ایران با هرگونه توهین و جسارت به اصول اسلام و عالمان دینی دانست و افزود: قیام خونین مردم قم نشان داد که ملت ایران حتی در حکومتی غیر دینی، برای دفاع از ارزش ها به صحنه می آیند.

جوکار با بیان اینکه عبرت آموزی مهترین درسی است که می توان از مرور تاریخ جمهوری اسلامی فرا گرفت، اضافه کرد: انتقال پیام های انقلاب اسلامی به نسل جوان و آشنا سازی آنان با زحمات و خون هایی که پای انقلاب به زمین ریخته شده است، یک وظیفه می باشد.

وی اظهار کرد: امروز دشمن در صدد ناکارآمد جلوه دادن انقلاب و دستاوردهای آن است و همگان بویژه در فرصت طلایی دهه فجر موظف به بیان کارآمدی نظام و دستاوردهای دولت و مسئولین کشور در سایه انقلاب هستند.

امام جمعه قشم با تاکید بر لزوم تقویت وحدت و انسجام در سطوح مختلف کشور، این امر را منتج به تقویت نظام اسلامی عنوان و ابراز کرد: تمام مسئولین باید یاری گر هم بوده و هم صدا با هم، دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای مردم بیان کنند.

حجت الاسلام جوکار با اشاره به سوءاستفاده دشمن از عدم تبیین دستاوردهای نظام، تصریح کرد: دشمن از نا آگاهی بسیاری از نسل جوان ما در حال بهره برداری است و مسئولین باید با تقویت ارتباط خود با نسل جوان، حلقه وصل بین نسل امروز و تاریخ انقلاب باشند.

جوکار برجسته کردن خدمات نظام را یک وظیفه و راهکار مقابله با دشمن عنوان کرد و گفت: خون شهدا، امام راحل، هدایت های رهبر معظم انقلاب و هوشیاری احاد ملت ایران، جمهوری اسلامی را بیمه کرده است.

وی تکریم و ایستادگی پای انقلاب را وظیفه ای ملی، عقلی و شرعی خواند و افزود: همه اقشار و مقاطع سنی بویژه نسل جوان و نوجوان باید در برنامه ریزی ها مدنظر باشند و با توجه به مردم محور بودن تمامی برنامه های ایام الله دهه فجر، مسئولین حامی و کمک کار مردم باشند.

امام جمعه قشم با بیان اینکه دهه فجر سند هویت و استقلال ملت ایران است، اظهار کرد: آنچه امروزه دنیای استکبار را به چالش می کشد، انقلاب اسلامی ایران است و این انقلاب باید نسل به نسل، چهره به چهره و سینه به سینه منتقل شود.

در ادامه ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قشم از برگزاری 40 برنامه شاخص در دهه فجر خبر داد و گفت: باید نقش دانشگاه، مدارس و والدین در انتقال مفاهیم انقلاب به نسل جوان پررنگ تر شود.

بنابر این گزارش نشست ستاد دهه فجر شهرستان قشم ظهر سه شنبه با حضور اعضاء در سالن جلسات فرمانداری شهرستان قشم برگزار، و طی آن برنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی شهرستان، هیئات مذهبی و ارگان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.