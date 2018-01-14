آرمان استپانیان هنرمند عکاس درباره نمایشگاه «اندیشه مستند» که ۲۲ دی ماه در گالری افرند افتتاح شد به خبرنگار مهر گفت: استقبال در روز اول از نمایشگاه بسیار عالی بود و به شخصه انتظار چنین استقبالی را از مخاطبان نداشتم. حدود هزار نفر از نمایشگاه دیدن کردند که این تعداد نفرات بازدیدکننده برای یک نمایشگاه عکاسی مستند خیلی عالی بود.
وی با اشاره به اینکه «اندیشه مستند» به جوانان یاد میدهد چگونه به محیط اطراف خود نگاه کنند، بیان کرد: عکسهای نمایشگاه با آثاری از آقا رضا عکاسباشی و آنتوان خان شروع شده و تا عکسهایی از جوانترین عکاس ما که چهل سال دارد و در سالهای اخیر این عکسها را گرفته، ادامه یافته است.
آنتوان سوریوگین، مریم زندی، مریم فیروزی، امید شلمانی، سمیرا علیخانزاده، کامران عدل، نازلی عباسپور، آرمان استپانیان، مجید کورنگبهشتی، آتیلا پسیانی، مژگان پارسامقام و آقا رضا عکاسباشی از جمله افرادی بودند که وی از آثارشان در نمایشگاه نام برد.
استپانیان ضمن گلایه از وضعیت عکاسی مستند در کشورمان اظهار کرد: عکاسی مستند در کشور ما کشته شده است و کسی نمیتواند به درستی عکاسی مستند بکند. تمام عکسهایی که حتی برای روزنامهها گرفته میشود توسط افرادی خاص گرفته شده است. البته هیچ ایرادی نیست اما فضا برای عکاسی مستند باز نیست و بیشتر عکاسیهای مستند یا از بیابانها و یا در فضاهای بسته انجام میگیرد و این اسمش عکاسی مستند نیست.
وی در مورد عکسهایی که در نمایشگاه عرضه شده است، گفت: عکسها از دوره قاجار با عکس دلقکهای درباری و نوازندگان زن کُرد در کردستان آغاز میشود و تا عکسهای دوران انقلاب و دوران بعد از انقلاب ادامه مییابد و قدیمیترین عکس به دعانویس خیابان عینالدوله که از کارهای آنتوان خان است، تعلق دارد.
استپانیان در پایان بیان کرد: در کنار این عکسهای قدیمی عکسهایی از دوران معاصر و عکاسان جوان هم در نمایشگاه به نمایش در آمده است، از جمله عکسهای دوران انقلاب که کار مریم زندی است. در مجموع عکسهای حاضر در نمایشگاه حدود ۲۸ اثر است.
علاقهمندان میتوانند تا ۱۳ بهمنماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری افرند واقع در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهانآرا، خیابان ۱۹ام (جلال حسینی)، بعد از تقاطع اشکشهر، پلاک ۴۸ مراجعه کنند.
عکس کنار خبر از فرزان قاسمی است.
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