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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

منصور غلامی:

سیر آزادسازی دانشجویان ادامه دارد/ برخی هنوز آزاد نشده اند

سیر آزادسازی دانشجویان ادامه دارد/ برخی هنوز آزاد نشده اند

وزیر علوم گفت: سیر آزادسازی دانشجویان همچنان ادامه دارد و تعدادی از دانشجویان هنوز آزاد نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: من امروز آماری از آزادی دانشجویان ندارم اما تلاش زیادی توسط همکاران ما در دانشگاه ها و وزارت علوم صورت گرفته که منجر به آزادی سریعتر تعداد بیشتری از دانشجویان شد.

وی ادامه داد: تعدادی از دانشجویان هنوز هستند و آزاد نشده اند و امیدواریم این سیر آزادسازی دانشجویان را پیش ببریم و از مجموعه وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دادستانی به خاطر پیگیری و همکاری که با وزارت علوم دارند تشکر می کنیم.

کد مطلب 4199056
زهرا سیفی

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