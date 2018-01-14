سیر آزادسازی دانشجویان ادامه دارد/ برخی هنوز آزاد نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: من امروز آماری از آزادی دانشجویان ندارم اما تلاش زیادی توسط همکاران ما در دانشگاه ها و وزارت علوم صورت گرفته که منجر به آزادی سریعتر تعداد بیشتری از دانشجویان شد.

وی ادامه داد: تعدادی از دانشجویان هنوز هستند و آزاد نشده اند و امیدواریم این سیر آزادسازی دانشجویان را پیش ببریم و از مجموعه وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دادستانی به خاطر پیگیری و همکاری که با وزارت علوم دارند تشکر می کنیم.