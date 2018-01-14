جلبک زنده برق تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان دانشگاه کمبریج انگلیس سلول خورشیدی زیستی ساخته اند که به وسیله جلبک زنده نیروی خود را تامین می کند. البته برای این منظور جلبک ها تحت مهندسی ژنتیک قرار می گیرند.

پروفسور کریس هاو یکی از رهبران این پروژه می گوید: این یک واقعیت علمی شناخته شده است که جلبک های تک سلولی زیر نور مقدار کمی الکترون تولید می کنند. می توان به وسیله یک الکترود این الکترون ها را جمع آوری و برق تولید کرد. سیستمی که براین اساس ساخته شود، نسخه زیستی یک سلول خورشیدی فتوولتیک است. در حال حاضر مقدار برق تولید شده به ازای هر واحد در این سلول ها بسیار پایین است. به طوری که به ازای هر مترمربع ۰.۱ وات برق تولید می شود. با این وجود می توان از آنها برای به کار انداختن دستگاه های کوچک مانند حسگرهای محیطی استفاده کرد.

روش جدید با همکاری محققان دانشکده های بیوشیمی، شیمی و فیزیک ساخته شده و شامل سیستمی دو بخشی است که در آنها دو فرایند اصلی سلول های خورشیدی(تولید الکترون و تبدیل آنها به برق) اتفاق می افتد. این دو فرایند از یکدیگر جدا شده اند و به این ترتیب عملکرد تولید برق به وسیله کوچک سازی بهبود می یابد. این بستر به کارآمدتر شدن سلول های خورشیدی منجر می شود.

البته این سیستم نیاز به ارتقا دارد. زیرا با وجود آنکه این سیستم ۵ برابر سلول های زیستی جلبکی کارآمد است اما تراکم برق تولیدی آن هنوز یک دهم سلول های معمولی است.