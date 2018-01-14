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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره همراه اول مشخص شدند

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره همراه اول مشخص شدند

در نخستین نشست هیأت مدیره جدید همراه اول، اخوان بهابادی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حمید فرهنگ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ظهر روز یکشنبه ۲۴ دی ماه اولین جلسه هیأت مدیره همراه اول با حضور دکتر علی بقایی و مهندس اسدالله دهناد (اعضای کنونی) و دکتر مهدی اخوان بهابادی، مهندس بابک تراکمه و مهندس مهدی غیناقی (اعضای جدید) در برج همراه برگزار شد و آقایان مهدی اخوان بهابادی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حمید فرهنگ به عنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب شدند.

گفتنی است پیش از این علی بقایی، مجتبی جعفری، اسدالله دهناد، غلامرضا مهدوی و بهزاد خان سفید اعضای هیأت مدیره بودند و مهندس وحید صدوقی به مدت ۱۲ سال مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران بود.

کد مطلب 4199395

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